Klesbyttekveld: – Miljøvennelig og gøy

– Jeg synes det er helt toppers å kunne bytte ut gamle klær du kanskje ikke bruker lenger, med noen «nye», sier Natalie, som spent blar gjennom kleshaugene.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir – last ned gratis.

På grunn av korona har det gått tre år siden sist, men nå er klesbyttekvelden på Olgars tilbake:

Det var mange som kosa seg, og for flere var det digg å både skaffe seg noe nytt, samtidig som man blir kvitt noe gammelt – selvfølgelig helt gratis.

Fortsatt veldig populært

Dette er en kveld der man kommer og leverer klær, vesker og sko som man selv er ferdig med, som kanskje noen andre kan få glede av videre.

– Jeg regner med at folk har tatt en ryddings i både skuffer og skap, og i stedet for å da kaste, er det bedre å bytte det bort.

Det sier Carina Musk-Andersen ved Revetal arbeid og kompetanse (RAK), som har ansvar for dette opplegget.

Mange tar en ryddings

– Vi byr selvfølgelig på Eplekjekk-drikken vår til de som kommer innom en tur, og kjeks og kaffe, da. Denne kvelden kom det hele seksti stykker, som er cirka like mange som forrige gang dette ble arrangert.

Det var tilbake til 2019, før korona. – Det som blir igjen av klær gir vi videre enten til Fretex eller andre organisasjoner som måtte trenge det, forteller Carina.

– Vi ser også på muligheten for å bruke noe av det i gjenbruksprosjekter for å gi klær nytt liv her på Olgars.

Toppers på alle måter

– Dette er jo kjempefint, sier Inger Ekstrøm le Maire som er fast kunde fra før av på Olgars. – Det er et kjempebra tiltak, og jeg er veldig tilhenger av dette med at gjenbruk er topp.

– Og jeg syntes også det er så fint at det som blir til overs og ikke «solgt» her i kveld går videre til organisasjoner som trenger det.

Dette sier venninna Inger Johanne Stensrød seg helt enig i.

På jakt etter flere fine klær

Mette Marit Brattrød synes det er kjempeflott at noen arrangerer noe sånt som dette. – Det er jo første gangen min her, men jeg fant kjapt noe jeg jeg likte – litt skjerf og sånn.

– Jeg synes det er helt toppers å kunne bytte ut gamle klær du kanskje ikke bruker lenger, med noen «nye». Dette er min første gang her, men jeg kommer igjen neste gang.

– Jeg har allerede funnet litt tøy som jeg liker, forteller Natalie Edland, som blar seg videre gjennom kleshaugene på jakt etter flere fine klær.

Liker du LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN er 54 02 82.