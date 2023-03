Vennekveld på Vane: – Superhyggelig shopping

Venninnegjengen forteller at de får øynene opp for klær de kanskje ellers ikke hadde kjøpt: – Det er så trygt og godt, med en helt privat shopping-opplevelse, med gode venner rundt som gir komplimenter og konstruktiv kritikk du kan stole på.

Det var da Randi og Sten Hansen hadde ReAvisa innom rundt første åpningsdag i fjor høst at de fortalte om flere planer for butikken, blant annet vennekvelder.

Da kan vennegjengen ha hele butikken helt for seg sjøl, på privat shopping.

Trygt og godt

Da kan man prøve og teste ut klær, få råd og veiledning, og mange tips om fine nyheter. Det kan være trygt og godt med bare gode venner rundt, som kan gi både komplimenter og konstruktiv kritikk.

– Vi serverer litt av hvert til de som kommer innom, forteller Randi: – Bobler med eller uten alkohol, og ikke minst litt snacks for enhver smak. Siden oppstarten har vi hatt fem – seks kvelder av dette slaget, der vennegjenger har fått butikken helt for seg sjøl.

– De kan være så lenge de vil, og vi har hatt folk her helt til klokka ti – elleve på kvelden.

Helt gratis – og ingen kjøpeplikt

– En av kveldene var faktisk hele seksten i vennegjengen innom, forteller Randi. Hun må være ærlig å si at det ikke har vært noen guttegjenger innom enda, sjøl om de har mange klær til menn i butikken.

– Det er ikke noe krav om hvor lenge man blir, eller om at man må kjøpe noe, og det er helt gratis. Det er bare å komme innom og booke en tid som passer deg og vennene dine.

Butikken er da helt stengt for andre kunder og man får betjeninga helt for seg sjøl.

Pusher klær på hverandre

– Vi opplever at mange liker den trygge atmosfæren og at mange slipper seg litt mer fri i forhold til hva de ser på og prøver på. Og så er den en fin variasjon for for eksempel syklubben, i stedet for å sitte hjemme å drikke kaffe.

– Det er veldig morsomt at man kan prøve alle klærne, sier Susanne, som er en i venninnegjengen denne februarkvelden ReAvisa får henge med venninnegjengen på shopping.

– For da kan vi pushe de klærne vi mener er fine til hverandre, også på de litt mer skeptiske venninnene.

Klesplagg man ellers ikke hadde kjøpt

– Ja, eller klær som en ellers kanskje ikke ville prøvd aleine, legger venninna Kristin til. De forteller at de føler at de får mer ut av shoppinga, – det opplever hvert fall vi.

– Jeg mener folk her i Re må få opp øya, for her har vi fått et sted med ordentlig motesans. Den nye nichen med vennekveld-shopping er super, da får man tenke litt annerledes.

– Dette er jo definitivt måten man må drive butikk på videre.

Avslappa atmosfære

– Dette er den andre vennekvelden jeg er med på, forteller Hanna, som helst shopper klær på denne måten nå som hun har fått testa det ut. – Jeg syntes dette er superhyggelig.

– Du får liksom litt mer rom og tid til å være i butikken. Det beste er kanskje at venninnene dine kan gi deg tilbakemeldinger, både positive og negative.

– Også er atmosfæren så avslappa og deilig. Så får man prata litt og sånn. Ja, og så får man kommet seg ut av sofaen og treffes her i stedet, sier Miriam.

Kundene kommer tilbake

– Det er jo også superkjekt med en så ærlig og flink dame som Randi, ho hjelper deg med å finne de klærne som sitter og ser best ut.

– Det er jo sånn man får kunder til å komme tilbake, mener Hanna som gjerne kommer på enda flere vennekvelder på Vane.

Alle interesserte kan stikke innom Vane på Re-torvet for å booke tid til vennekveld – jente- og guttegjenger – og blanda.

