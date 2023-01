Grundig og tidkrevende jobb: – Straks siste innspurt

Elvevannet har herja med veien i alle år, og bare små og helt nødvendige utbedringer har aldri holdt mål over lengre tid. Nå gjøres jobben skikkelig – men det tar tid.

Vidar Hårstad og Kai Olav Ims, veimestere i Vestfold og Telemark fylkeskommune, møter ReAvisa – igjen – ved veiarbeidet rett sør for Ramnes kirke, på Ramnesveien. Vi skriver onsdag 25. januar, snart tre måneder etter at trøbbelet starta her.

Her har veien vært stengt helt siden 10. november i fjor. En helt korrekt avgjørelse, har videre utglidninger og ikke minst funn under overflaten vist.

Ble tatt på alvor – med god grunn

Det var tidligere i fjor høst at lokalkjente var bekymra for stadig større sprekker i asfalten, og etter hvert store nivåforskjeller på veien. Dette ble tatt på alvor av veimyndighetene i fylkeskommunen.

Og sjøl etter at veien var stengt for trafikk, fortsatte utglidingen. Det måtte geologiske undersøkelser til før jobben med å utbedre veien kunne starte.

Etter hvert som det ble gravd, fant man at det måtte gås grundigere til verks.

Grunnforholdene var langt ifra optimale.

Blitt flikka på mange ganger

– Her har det blitt flikka på veien i mange omganger, kunne vi se. Stort sett litt halvveis. Vi fant flere utbedringer mot elvekanten, men ikke sånn som vi gjør nå, forteller veimesterne:

Nå graves det 1,80 meter ned, for så å legge duk og geonett i flere omganger – sistnevnte er en fiberarmering som pakker inn glasoporen, en lettfylling som veier en brøkdel av steinmasser – men som tåler like mye.

Det vil for framtida sørge for mindre vekt og belastning. Mot elva bygges det opp fem høyder med stor sprengstein som skal stå i mot elvevannet.

På den måten skal Ramnesveien være godt rusta til å stå stødig i mange og lange tider framover.

Et ustabilt vintervær har skylda

Til uka er siste innspurt, etter planen – en framdriftsplan som riktignok er blitt justert gang på gang: – Kort sagt har vel ingenting gått som planlagt, sier veisjefene. Og mesteparten av skylda må et ustabilt vintervær ta.

Det ble lagt halm på bakken for å beskytte mot tæla og det ble lagt snøsegl over for å holde snøen unna.

Men dette var lite til hjelp når vinteren byr på temperatur-svingninger på over og under null grader.

Da blir det is og vann om hverandre, som har spolert mye av framdrifta.

Midlertidig åpning – med litt røft dekke

Glasoporen, som er ganske fascinerende å løfte og kjenne på – en passe stor «stein» er lett som en fjær – produseres og må hentes i Fredrikstad. Nå står og faller alt på levering av dette.

– Vi håper vi kan åpne veien til neste helg, så resten av denne uka og den neste blir siste innspurt. Det blir en midlertidig åpning, med knust asfalt som dekke, forteller veimesterne.

Det er både dyrt og dårlig å legge asfalt i vintervær, så den endelige asfalteringa vil skje til våren.

– Det viktigste nå er å få åpna veien igjen, om enn med litt røft dekke.

