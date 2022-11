Vaffelbua har blitt «streikebua»: – Re skiller seg litt ut

De forteller om stor streikevilje, stor støtte, og store kvanta med vaffelrøre. Fagorganiserte streker, svarer på spørsmål og deler ut gratis vafler på Re-torvet.

Det var torsdag forrige uke at Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta tok ut sine fagorganiserte i streik her i Re. Streiken har vart enda lenger på landsbasis, den er godt inne i sin tredje uke.

Her i Re ramner streiken Ramnes private barnehage og Linnestad barnehage. Ved begge barnehagene er alle de fagorganiserte tatt ut i streik.

To barnehager i Re rammes

Mens streiken pågår, der partene er arbeidstakerorganisasjonene mot Private Barnehagers Landsforbund (PBL), har ikke barnehagebarna noe fullverdig tilbud.

Likevel forteller de streikende i vaffelbua – eller for anledningen «streikebua» – om utelukkende positive tilbakemeldinger.

Også fra familiene som rammes av streiken.

Mange spørsmål og stor støtte

– Det er mange interesserte, det er mange spørsmål – men det er bare støtte, forteller Ingrid Granmo, nestleder i Utdaninngsforbundet i Tønsberg.

Hun tar en prat med lokalavisa i vaffelstekeosen, sammen med Kjetil Stokness, leder i Utdanningsforbundet.

De innrømmer at det er en litt spesiell greie her i Re.

Barnehagene i Re skiller seg ut

Vi har ingen store barnehagekjeder i bygda vår, der oppslag i riksmediene forteller om store milliardutbytter og skatteflukt til Sveits.

Her i Re har vi private barnehager som er foreldreeide og familiebarnehager. Det er ingen konsern som står bak drifta som kan stikke av med penga.

Problemstillinga er likevel den samme i møte med motparten PBL – de tilbyr den samme tariffavtalen for ansatte i private barnehager, også her.

En glødende streikevilje

– Hvis PBL mener at staten gir for lite penger til pensjon, så er det PBL sitt ansvar å ta den kampen – ikke de ansatte, PBL kan ikke skyve de ansatte foran seg.

– Vi ser at, sånn som dette spillet spilles nå, så er det uansett den ansatte som taper til sjuende og sist, tordner Ingrid og Kjetil.

De forteller om en glødende streikevilje, lik den vi har sett hos lærerne de siste åra.

En elendig lønnsutvikling

– Det handler om en elendig lønnsutvikling. Hvert eneste år kommer vi dårligere ut enn alle andre i offentlig sektor. Sånn har det vært i sju – åtte år nå. Det gjelder i både barnehage og skole.

– Vi opplever et utrolig sterkt samhold og en holdning om å bare kjøre på og ikke gi oss, forteller de – og det bekreftes av stemninga i og rundt streikebua.

– Du tuller ikke med pensjonen til folk, sier en engasjert lokallagsleder til lokalavisa.

Stor avstand i konflikten

For det er der striden står: Arbeidstakerorganisasjonene mener at de ansatte i private barnehager får en dårligere pensjon, mens arbeidsgiveren er uenig.

– Det er en kamp om sannheten i alle konflikter. Men våre utregninger viser at en privat barnehageansatt kan risikere å tape mellom 40.000 og 60.000 i året fra fylte 62 år.

– Det ER en forskjell. For mens ansatte i det offentlige får en livslang AFP, vil PBL ha en tidsbregrensa AFP, for eksempel, viser Kjetil til.

Statistikken bekrefter inntrykket

Dette skaper stor usikkerhet blant Utdanningsforbundets medlemmer i barnehagene. Arbeidstakerorganisasjonene har en god grunn til å streike, mener de:

– Hvis ikke hadde vi ikke gjort det. Dette koster mye, det er ikke dette vi helst vil. Men vi må. Det varmer at vi opplever stor støtte og forståelse for det.

En fersk meningsmåling viser at 82 prosent av befolkningen støtter barnehagestreiken. Målinga er utført av Respons analyse for Utdanningsforbundet.

«Verdens beste barnehagevoksne»

Marie Sørensen Ovrid forteller om en konkret støtteerklæring som varma skikkelig da de streikende hadde en markering utafor Ramnes private barnehage.

Da kom det en familie med varme, nybakte kanelsnurrer og en fin tegning med et enda finere budskap på:

«Tusen takk for at dere er verdens beste barnehagevoksne».

Slitsomt, men helt nødvendig

– Vi veit at mange foreldre synes det er slitsomt, og at mange barn kan synes det er kjedelig – men vi har til gode å ikke få forståelse fra foreldre, forteller Ingrid og Kjetil.

– Så må det sies at vi gir selvfølgelig dispensasjon for å sørge for at barn med spesielle behov får det tilbudet de trenger, understreker de i prat med ReAvisa.

Markeringa på Revetal samla ikke store folkemengden, utover de som stopper opp for å ta en prat og en vaffel i forbifarta.

Sang foran 800 demonstranter

Da var det andre boller i en markering foran Stortinget i går, der det ifølge NRK var møtt opp rundt 800 fagorganiserte. To Linnestad barnehage-ansatte avslutta det hele:

Vebjørn A. Moen og Kristoffer T. Solbakken sang og spilte sin egenkomponerte streikesang foran folkehavet.

Vil du lese mer, så har ReAvisa tidligere skrivi om stadig mer utfordrende økonomi for barnehagene i Re.

