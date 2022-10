Trapper opp streiken – to barnehager rammes i Re

Utdanningsforbundet tar ut over 230 nye barnehagelærere i streik fra torsdag neste uke, landet over – blant dem også barnehagelærere her i Re.

– Dette er en streik for rettferdighet: Penger som det offentlige bevilger til pensjon, skal gå til pensjon – ikke til andre formål, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i ei pressemelding.

Mandag denne uka gikk Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta samla ut i streik i de private barnehagene som er organisert i PBL. Nå varsles det at streiken trappes streiken ytterligere opp, fra og med torsdag til uka.

– Skulle bare mangle

Utdanningsforbundet tar ut over 230 nye medlemmer i streik, og utvider blant annet til Tønsberg, Skien, Bømlo og Bodø. Også Fagforbundet og Delta trapper opp fra samme dato.

– Vi krever ikke annet enn at ansatte i de private barnehagene som er organisert i PBL skal ha en like god pensjon som sine kolleger, både i de kommunale barnehagene og i andre private barnehagene.

– Det skulle bare mangle, sier Steffen Handal.

Et politisk spill?

Han mener at PBL nå bruker barnehageansatte i et politisk spill for å få regjeringen til å øke tilskuddene til de private barnehagene. I dag er drøyt halvparten av alle barnehagene i Norge private, men de finansieres gjennom offentlige tilskudd og foreldrebetaling, på lik linje med kommunale barnehager.

– Vi mener at barnehagene skal ha dekket sine pensjonsutgifter krone for krone – verken mer eller mindre. Og regjeringa står fast på at tilskuddet til de private barnehagene er høyt nok til å dekke barnehagenes faktiske pensjonsutgifter.

– Hvem er det som sitter igjen med svarte-Per i dette spillet om bevilgninger? Ansatte i barnehagene, i hovedsak kvinner, som på ingen måte er samfunnets lønnsvinnere.

– Det er rett og slett uanstendig.

To barnehager i Re

ReAvisa har skrivi flere saker om svært krevende tider i barnehagene i Re, etter sammenslåinga med Tønsberg. Det utgjør mesteparten av kutta i langt trangere budsjett for både offentlige og private barnehager i Re. På toppen av det kommer overføringer fra staten, som det diskuteres om er nok.

Steffen Handal beklager at barn og foresatte rammes, men han forteller at de barnehageansatte opplever stor støtte og forståelse, også fra foreldrene, i denne konflikten.

I Re står Ramnes private barnehage og Linnestad barnehage på lista over barnehager som rammes av streiken.

Barnehagene i Re er to av totalt ni barnehager med streikeuttak i hele nye Tønsberg.

