Øver til konsert rett oppi gata: – Blir skikkelig trøkk!

Fysen på en skikkelig grom konsert? Da må du holde av lørdagskvelden 13. august. For det kommer til å bli en opplevelse du nok aldri vil glemme!

Otto Lagarhus junior (16) fra Ramnes er allerede et etablert navn i musikkverden, der han allerede midt i tenåra har spilt med mange av de store.

Da ReAvisa skreiv om Otto første gang for tre år siden, drømte han om å få et band å spille med. Nå har han det, her i Re.

Spilt med Ken Hensley og Alice Cooper

Og det er ikke hvem som helst som har tatt ham under sine musikalske vinger: Trioen består av foruten Otto Junior av Tom Arne Fossheim (48) og Bjørn Thomassen (57).

– Vi er ikke bare dobbelt så gamle, men jeg er nesten trippelt så gammel som Otto, sier Bjørn og ler godt. Han er en merittert bass-spiller, og Tom Arne det samme på trommer.

Tom Arne har spilt med Ken Hensley kjent fra Uriah Heep i 12 år, og han har også spilt en konsert med Alice Cooper.

Nå har både han og Bjørn havna her i Re.

Fulle av beundring for Otto Junior

– Du hører kanskje på dialekta at vi er fra samme område, men vi er fra hver vår side ta’ Mjøsa, forteller de to som aldri før hadde spilt med hverandre før de begge flytta til Re.

– Vi fant oss hver vår kjæreste fra Re – det var det som skulle te’, sier de og ler. De har spilt med de samme folka og vært i det samme musikkmiljøet i alle år.

Men de fant først sammen i et band her i Re, sammen med Otto Junior.

Som de er fulle av beundring for.

– Har aldri vært borti liknende

– Hvor mange 16-åringer finner du som har den feelinga som Otto har?, spør Tom Arne retorisk og svarer sjøl før det har gått halvannet sekund: – INGEN! Har ikke vært borti liknende.

Bjørn er enig. – Han har den attituden, der han mener noe med hver eneste tone. Alt med Otto er litt sånn «f…. heller!»

– Alt er alvor, samtidig som du ser at han koser seg gløgg. Du må mene det, og du må stå for det.

– Og det gjør Otto.

– Jeg tenkte bare «jøss!»

– Otto har de tonene. Du bare GJØR det. Første gang jeg hørte Otto, tenkte jeg bare «jøss!», forteller Tom Arne. Sjøl om han har backa store navn på stadionkonserter over hele verden, trives han minst like godt med å backe Otto i en øvingskjeller på Elverhøy.

– Vi klaffa tvert. Dette var en jeg ville spille med, og vi snakker musikk som om vi sku’ ha spelt sammen for alltid, sier Tom Arne – og Bjørn er helt enig.

– Otto har alt. Han har en superkurve på musikken, rett oppover, og han har det sosiale – han er en ordentlig trivelig gutt.

Klare for konsert «rett oppi gata»

Neste konsert ut for supertrommisen Tom Arne Fossheim er ingen stadion i Barcelona eller i Paris – men på Fysen kro «rett oppi gata» i Sundbyfoss i Hof.

Otto Junior trio øver inn en helt fantastisk konsert til lørdag 13. august 2022, og lokalavisa fikk flere smakebiter av hva publikum kan vente seg.

Det er helt fantastisk hvor mye trøkk og hvor fyldig og vakkert det kan låte fra tre musikere, når disse tre trøkker te’.

– Bjørn og Tom Arne er bare bra!

– Dette er skikkelig power-trio, sier Otto Junior som bare smiler seg gjennom øving i Elverhøy-kjelleren. 16-åringen spiller bluesrock med innlevelse og entusiasme. Etter hver låt er det stor stemning – men også pirking på detaljer.

– Å spille i et band var en drøm, og det er dritkult at Bjørn og Tom Arne vil spille med meg. Nå er vi bare nødt til å få til flere jobber, sier en alltid like ivrig gitar-gutt.

– Bjørn og Tom Arne er bare bra! De er alltid forberedt til øving, vi løser ting sammen, og vi snakker musikk. Vi skjønner hva vi vil få ut av låta – sammen.

Har varma opp for CC Cowboys, Di derre og Bernhoft

Som alltid når det gjelder musikk og kultur i Re, så nevnes Frank Wedde som en viktig kar som oppretta kontakten. Han visste at det måtte proffe folk til for å matche Ottos nivå, allerede da gitargutten var tidlig i tenåra.

Og Kulturhuset Elverhøy må få sin del av æren, de får låne lokaler til å øve fram til konserter. I sommer har trioen varma opp i Foynhagen for store norske band som CC Cowboys, Di derre og Bernhoft.

– Håper mange vil komme for å høre på oss, det er veldig kult å spille for folk, forteller Otto Junior foran konserten på Fysen kro lørdag 13. august 2022.

