Vi ønsker en god seinsommer med ei ny avis på gang

I en sommer med mye moro er det på tide å samle all moroa i ei papiravis som oppsummerer sommeren så langt – og som forteller om det som skjer utover seinsommeren. Tips gjerne lokalavisa på Tips@ReAvisa.no!

Det har vært Rockstream-festival, og det blir festival på Revetal den første september-helga. Det har vært sommerkonserter på gårdstunet på Holt gård, og det blir enda en konsert onsdag denne uka med sjølvaste Stein Torleif Bjella.

Utover seinsommeren blir det marked og åpne gårder både her og der rundt om i Re, tradisjonen tro. Les mer om det i papiravisa til uka.

Små og store møteplasser tilbake til normalen

Bygdeungdommen i Re har hatt bygdeungdomslag fra hele storfylket Vestfold og Telemark på besøk til BU-stevne her i Re, og 4H-klubbene i Re har stått for sommerleir for alle 4H-klubber i Vestfold og Telemark.

Det er noe av sommerstoffet vi har klart til august-avisa, og vi har mye, mye mer er på gang. Vi tar gjerne i mot tips fra våre fantastiske lesere om hva som skjer videre utover seinsommeren.

Denne sommeren skjer det nemlig mye i Re igjen. Uten korona-restriksjoner er alle små og store møteplasser tilbake til normalen, mer eller mindre.

Lokalavisa vil gjerne bidra til at ordet spres, så tips oss gjerne på Tips@ReAvisa.no.

Annonsehenvendelser tar vi i mot på Annonse@ReAvisa.no.

Absolutt siste frist er klokka 12.00 torsdag 4. august 2022.