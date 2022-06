Følg kommunestyremøtet 15. juni fra klokka 09.00

Kommunestyret i nye Tønsberg kommune har spennende Re-saker på agendaen for møtet onsdag 15. juni 2022: Blant annet ungdomshus og arealplan.

Kommunestyremøtet 15. juni 2022 holdes i Fylkeshuset, Skiringssal, der alle interesserte kan følge møtet fra sidelinja, eller følge møtet via direktesending på kommunens nettsider. Agenda og sakspapirer for møtet finner du her (begge ekstern lenker).

Dette er et dagmøte, mot normalt kveldsmøter stort sett ellers i løpet av året. Møtestart denne gang er klokka 09.00.

Ett par spesielt interessante Re-saker

Blant de mest interessante Re-sakene er Huset for ungdom på Revetal – der tre tomtealternativer for nytt ungdomshus ligger på bordet. Kampen kommer nok til å stå mellom to av de tre alternativene.

Og kommuneplanens arealdel, som har vakt oppsikt her i Re – siden administrasjonens grovsiling av arealinnspill førte til at de aller fleste innspill fra denne kanten av kommunen ble sila ut.

ReAvisa følger møtet.

