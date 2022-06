Re-gutt til topps i Sverige: – Det var ganske så moro!

13-åringen fra Revetal kjørte fra alle de store svenske talentene, og mange stussa på den ukjente nordmannen som gikk helt til topps i sitt aller første løp utafor landegrensene. – Jeg kjører bare for gøy. Men når jeg sitter bak rattet, så er det bare å vinne som gjelder.

Timian Johan Trevland Hansen (13) fikk en prefekt bursdagshelg sist helg, for på fredag fylte han 13 år og feiringa ble i bilen over til Sverige på crosskartløp.

Bursdagsgaven han ga til seg sjøl i løpet av bursdagshelga, var førsteplass-pokalen i møte med hele den svenske crosskart-eliten.

Starta med seier

Timian starta å kjøre crosskart for to år siden, så dette er den tredje sesongen hans – og den første normale sesongen uten korona-restriksjoner. Så det er først nå han har fått muligheten til å konkurrere utafor landegrensene:

– Jeg visste ikke noe om nivået, men jeg hadde hørt at det er veldig høyt i Sverige. Så jeg ble litt overraska da jeg vant det første heatet mitt, forteller 13-åringen til ReAvisa.

Så bomma han i starten av neste heat, men kjørte seg opp fra sjette- til andreplass. Til slutt hanka han inn så mange gode plasseringer at han stilte i andrespor i A-finalen søndag.

– Bråbestemte oss for å kjøre

Det var over all forventning. Timian kjører NM her hjemme, og etter halvkjørt sesong ligger han på sjetteplass – det er tett i toppen og ingenting avgjort i Norgesmesterskapet.

Turen til SM-runden tok han og pappa Thomas Hansen mer eller mindre på sparket, siden det var ei helg pause fra det norske mesterskapet.

– Jeg hadde veldig lyst til å prøve meg i Sverige, og vi bråbestemte oss på torsdag og reiste over på fredag, forteller Timian.

Feira med en bigmac og brus

Denne helga var det bare far og sønn på tur. Til vanlig er hele familien med mamma, søsken, tanter, onkler, besteforeldre, venner og naboer med for å heie på Timian.

Crosskart er action fra start til mål, Timian har opplevd både å ligge først og å rulle rundt på taket. Seieren i Sverige er hans første totalseier.

– Vi feira på Mac Donalds, forteller Timian.

Full kons når det grønne lyset tennes

Hovedpersonen veit at han er mye mindre nervøs bak rattet, enn det heiagjengen på publikumsplass er: – Etter at jeg har fått tommel opp, så tenker jeg ikke på noe annet – da er det bare full kons.

Timian kjører sitt første år i 125 ccm-klassen, der han er blant de yngste. Klassen spenner fra 12 til 17 år. Han viste de svenskene talentene null respekt.

– Jeg skulle først i mål, det er ikke noe annet som gjelder når det grønne lyset tennes.

Snakka med mange bilsporthelter

At det lykkes, beskriver Timian som «ganske rått». – Det var veldig moro å prøve seg i Sverige, sier 13-åringen som gjerne kjører mer i utlandet. Mange la merke til den norske outsideren:

Det er veldig uvanlig at en ganske så ukjent nordmann kommer og kjører fra alle svenskene i en SM-runde – og ikke bare ble det seier, men en suveren seier.

– Det var mange kjente bilsportnavn der, mange gamle helter, som kom bort og snakka og skrøyt. Det var veldig moro!

Frister til gjentakelse

Innhoppet i det svenske mesterskapet frister til gjentakelse, men hovedpri for resten av sesongen er å henge med videre toppen av NM-sammendraget. – Så har jeg lyst til å prøve meg i bilcross etter hvert, forteller Timian.

Resten av sesongen kjøres på Krabyskogen og på Aremark, og NM-finalen går på Gardermoen den siste helga i september.

Timian takker pappa for at alt er på stell med karten – dette er en felles hobby for far og sønn på Revetal.

Flere reinger herjer i toppen

Timian var aleine som reing i Sverige, men i NM herjer flere andre reinger i toppen av resultatlistene. Siste NM-runde før sommerferien ble vunnet av to reinger i hver sin klasse:

Alexander Heum (18) fra Undrumsdal vant Crosscart Extreme og ligger nå på andreplass i NM-sammendraget.

Simen K. Johansen (15) fra Vivestad vant 125 ccm-klassen og ligger også på andreplass i NM-sammendraget.

