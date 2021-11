Hva skjer denne helga? Konserter, kviss, åpen kirke, premierefest, familieforestilling, og mye mer!

At bygda vår våkner til liv igjen, er helt tydelig. Sjekk bare alt som skjer denne helga:

Til helga er det fullt program på begge sider av Bispeveien på Revetal, pluss åpen kirke og allehelgensdagsgudstjeneste.

Det er også pubkviss på lokalet i Fon, familieforestilling på biblioteket, og mye mer.

Filmpremiere

Allerede torsdag kveld tjuvstarter Restauranten på Revetal helga med sin faste brettspill-torsdag. Og så går det slag i slag hele Re-helga gjennom:

Fredag 5. november blir det premierevisningsfest på kortfilmen «Utslippsdagen» fra klokka 19.00 på Revetal bibliotek, pluss etterfest på Restauranten fra klokka 21.00. Denne hellokale filmen er spilt inn i Revetalgata 6, huset som nå er rivi – men som fikk en røff tilværelse som filmlokasjon på tampen av sin eksistens.

Nå er det endelig klart for filmpremiere, og visningen er gratis. Les mer og se noen bilder fra filmen og filminnspillinga i denne ReAvisa-saken.

Kviss og konsert

Fredag blir det også den aller første pubkvissen på Vonheim i Fon, etter ei lang korona-pause. Det skjer fra klokka 20.00. Det blir også satt opp dart, kanskje no’ bordtennis og sjakk for de som vil, og ikke minst litt godt å drikke på, melder arrangøren Fon ungdomslag.

Fredag er det også tid for den første talentkonserten for unge musikkspirer fra Re, etter korona. Elever fra barne- og ungdomsskoler i Re står på scenen på Revetal gamle stasjon denne kvelden.

– Vi øver og gleder oss veldig, rapporterer Røråstoppen-lærer og ildsjel Thor-Morten Hansen. Konsertstart er klokka 18.00, konserten er åpen for alle, og den koster tjue kroner.

Familieforestilling og fest

Lørdag 6. november vises en familieforestilling på Revetal bibliotek fra klokka 12.00: “Gikk Moe på do tro?” Dette er en magisk familieforestilling om Jørgen Moe og eventyrene han samla inn, forteller biblioteksgjengen på Revetal.

Lørdag spiller The Dix på Revetal gamle stasjon – to år etter at de spilte på åpningsfesten til «nye gamle stasjon».

– Da skal vi feire to år, forteller Muslum Guzel som gleder seg stort til bursdagsfest.

Otto junior spiller hjemme i Re

Lørdag er det også konsert med Otto Junior Lagarhus (15) fra Ramnes på Restauranten på Revetal – endelig skal et av våre største musikalske talent spille konsert hjemme i bygda vår igjen.

Otto Junior har spilt på Notodden bluesfestival med selveste Little Stevens, og han har jamma med alle store bluesnavn her til lands.

Les mer om bygdas store gitar-sønn i disse ReAvisa-sakene.

Holt-bonde-bursdag

Samme lørdag inviterer Holt-bonden og tidligere Ridder av Re, Roar Lefsaker, til bursdagsfest i bryggerhuset på gården i Undrumsdal:

– Gjennom små glimt, historier, refleksjoner, sang, valg og fortelling ønsker jeg å formidle noe av det som har fargelagt mitt liv og veien jeg har gått, sett innenfra.

Les mer om Holt-bonden i denne saken fra da han ble slått til Ridder av Re.

Åpen kirke i Re

Det blir åpen kirke lørdag 6. november fra klokka 16.00 til 19.00 i alle våre fem kirker her i Re. Her vil det være mulighet for en stille stund og lystenning. I Ramnes og Våle kirke blir det orgelspill fra klokka 16.00.

Søndag 7. november er det Allehelgensdag med gudstjenester i Ramnes og Våle kirker klokka 11.00. Etterlatte etter de som er døde det siste året er invitert.

– Men gudstjenesten er selvfølgelig åpen for alle, melder kirka i Re.

