2.000 garnemner levert fra RAK til vikingsenteret

Flittige hender på RAK hjelper flittige barnehender på besøk hos Midgard vikingsenter – et samarbeid som blir satt pris på av begge parter.

Hvert år får tusenvis av barn og skoleelever flette ullgarn på vikingvis på Midgard vikingsenter i Horten, og det har blitt mange fine fargerike armbånd opp gjennom åra.

Denne våren har Revetal Arbeid og Kompetanse AS (RAK) hjelpa vikingsenteret med å lage emner til denne populære fletteaktiviteten.

– Alltid gøy å se hvor det vi produserer havner

Anniken Thuve Ivarsson, arbeidsleder ved RAK, forteller at det alltid er gøy med nye samarbeidspartnere, og ekstra gøy er det når det er Midgard de skal jobbe med.

– Vi har vært arbeidslag på tvers av avdelingene våre, så her har det vært mange hender involvert. Det var gode arbeidsoppgaver for arbeidstakerne, og det har vært sosialt å sitte rundt bordet og klippe og knyte.

– Det krevde en god del logistikk, så her gjaldt det å holde tunga rett i munnen. Vi så videoer av hva det skulle brukes til og hvem som skulle bruke garnemnene – og det var spennende.

– Det er alltid gøy å se hvor det vi produserer havner.

Invitert med på vikingmoro i sommer

Hasse Hagmann ved RAK overleverte de siste 800 av totalt 2.000 garnemner til Anne Jæger, museumspedagog i Vestfoldmuseene, tidligere i sommer.

– Det er fantastisk flott at brukerne på RAK lager disse emnene for oss, sier museumspedagogen. – Vi på vikingsenteret har nemlig brukt hvert ledige øyeblikk under lunsjpauser, rolige vakter i Gildehallen om vinteren, stille stunder i resepsjonen, til å lage disse sjøl.

Som en ekstra takk for jobben har hver av arbeidstakerne på RAK fått gavekort på en familiebillett til Midgard vikingsenter i sommer.

– Vi håper å se dere fra RAK på vikingmoro på Midgard!

