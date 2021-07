Leserinnlegg: – Smart å spise mere bygg

Det må konkrete tiltak til for å styrke matberedskapen. Senterpartiet vil derfor styrke beredskapslagrene av matvarer og starte arbeid med gjenoppretting av beredskapslagring av korn. For hver enkelt kan det være mye god beredskap i bygg.

Fikk du med deg nyhetsinnslagene nylig om at vi bør spise mere bygg? Urkornet bygg er et undervurdert gullkorn med sunne egenskaper og stor bærekraft.

Hva er bygg for deg, bestemors saftsuppe med gode byggryn å tygge på, en smakfull byggotto på restaurant med mange stjerner, byggrynskrem (i stedet for riskrem) eller drøyer du som meg gryteretter og lignende med sunne byggryn?

Bygg er den eldste kornsorten og den mest utbredte kornsorten i Norge. På verdensbasis er bygg den fjerde viktigste kornsorten i mengde. I tillegg har den stor geografisk utbredelse og kan dyrkes fra fuktige Færøyene og Island, til halvørken i Syria og med høyderekord i Etiopia.

De positive helseeffektene ved å bruke bygg, gjør at vi bør øke forbruket av bygg som matkorn. Det er heldigvis flere som allerede jobber for det.

Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU), Felleskjøpet og Norges Bondelag står bak Matkorninitiativet med felles mål om at det økende markedet for plantebasert kost i større grad skal dekkes av norske råvarer.

Det er både ernæringsmessig og klimamessig smart å spise mere bygg. I dag går det meste av norsk byggproduksjon til dyrefòr, og det er jo sunt for dyra. Men økt bruk av bygg til menneskemat vil styrke sjølforsyninga vår og bidra positivt både til helsa vår og klimaregnskapet.

Bygg er helsemessig i en helt annen klasse enn ris og pasta fordi det bidrar til å styrke immunforsvaret og gir energi som varer lenger. Ris og pasta inneholder mye stivelse, mens bygg har store mengder antioksidanter og kostfibre.

Senterpartiet vil ta hele landet i bruk for å sikre en vekst i matproduksjonen i takt med en voksende befolkning. Når Senterpartiet vil øke norsk matproduksjon er det positivt for verdiskaping, bosetting og styrka beredskap, men vil også gi mere bygg. Jo kortere maten reiser, jo mere klimavennlig er det!

Bygg mangler bakeevne, så start ikke med å bake reine byggbrød, de blir tunge selv om kunsten med bygg i brød kan læres. Jeg har imidlertid stadig noen bokser med ferdigkokte byggryn i fryseren.

De putter jeg i gryter, fruktgrøt, byggotto og salater, eller bare spiser med rørte tyttebær og helmelk, herlig. Byggrynsgrøt er kjempegodt, og i flatbrødet jeg baker hører byggmel med.

Hvis du er lite fysisk aktiv og vil unngå mat som gir rask blodsukkerstigning er bygg perfekt. Når du spiser bygg bidrar det til å redusere risiko for overvekt, diabetes og dermed hjerte- og karsykdommer. Bygg er rett og slett norsk helsekost.

Viktigheten av matberedskap ble tydeliggjort for oss alle da grensene ble stengt første fasen av koronapandemien. Høy grad av sikkerhet i vår egen matproduksjon er viktigere enn noen gang.

Da må det også konkrete tiltak for å styrke matberedskapen til. Senterpartiet vil derfor styrke beredskapslagrene av matvarer og starte arbeid med gjenoppretting av beredskapslagring av korn.

Et tips for økt personlig beredskap for helsa di, er å erstatte ris og pasta med bygg innimellom, både fordi det er sunt og fordi det er godt.

Kathrine Kleveland, fylkesleder Vestfold og 1. kandidat Vestfold Senterparti.