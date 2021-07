Leserinnlegg: – Alle skal ha mulighet til å jobbe heltid

Erna Solberg (H) har svikta og deltidskrisa er her fortsatt. Derfor jobber vi for et regjeringsskifte til høsten, skriver Fagforbundet Vestfold og Telemark i dette leserinnlegget.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Fagforbundet Vestfold og Telemark mener at alle skal ha mulighet til å jobbe i en heltidsstilling. Faste og hele stillinger skal være normen som gir forutsigbarhet og økonomisk trygghet til å leve et godt liv.

Hver eneste dag kjemper Fagforbundet for heltidskultur på norske arbeidsplasser. Det handler om at alle skal ha mulighet til å jobbe heltid, ha en forutsigbar hverdag og ha trygge arbeidsforhold på jobben.

For å få til dette må vi bygge en kultur hvor ansettelser skjer i hele stillinger, og hvor deltidsansettelser er unntaket fra denne regelen.

Kampen for heltid er en av våre hjertesaker fordi hele faste stillinger gir forutsigbar, trygg økonomi, et bedre hverdagsliv, mulighet til å etablere seg og at boligdrømmen er innen rekkevidde. Jobber du deltid, har du ingen av delene.

Hvis du jobber heltid, har du en enklere hverdag og slipper å jakte etter neste vakt i barnehagen, på sjukehjemmet eller i hjemmetjenesten. Jobber du deltid, vet du ikke når du skal jobbe, eller hvis du har flere arbeidsgivere, hvor du skal jobbe. Hverdagen blir preget av usikkerhet og stress.

Vi vet at det er flest kvinner som jobber deltid. Derfor er heltid et likestillingsspørsmål. Det handler om økonomi, selvstendighet for kvinner og at alle skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn.

Heltid vil være en av de viktigste likestillingssakene dette tiåret, og hele fagbevegelsen står side om side i denne kampen.

Fagforbundet mener at politisk vilje må til for å løse dette. Erna Solberg har svikta og deltidskrisa er her fortsatt. Derfor jobber vi for et regjeringsskifte til høsten.

Fagforbundet krever at en ny regjering skal lovfeste retten til heltid og at det skal overføres midler til kommunene for at arbeidet med heltidskultur følges opp.

Vi oppfordrer alle til å bruke stemmeretten og stemme på et av partiene på venstresida.

Nå er det vår tur! Godt valg!

Lise Larsen,

Yrkesseksjonsleder helse og sosial

Fagforbundet Vestfold og Telemark