Vestfold-kommunene viderefører strenge restriksjoner

Etter ønske fra Vestfold-kommunene og i dialog mellom statsforvalter, FHI og Helsedirektoratet videreføres de strenge tiltakene fram til og med søndag 11. april. Da har vi levd med ekstra strenge lokale korona-restriksjoner i godt over en måned.

Kommunene har alle gjennomført lokale situasjonsvurderinger, heter det i en pressemelding fra regjeringa.

Og departementets vedtak er i samsvar med Helsedirektoratets FHIs anbefalinger og vurderinger, Statsforvalters anmodning, pluss kommunenes egne ønsker og vurderinger.

Ny vurdering til uka

Statsforvalteren vil gjennomføre en ny vurdering med samtlige kommuner i det nye storfylket onsdag 7. april – altså fire dager før fristen for denne forlengelsen av de forsterka tiltakene går ut.

– Hensikten vil være å vurdere smittesituasjonen, effekt av tiltak og økt mobilitet gjennom påskehøytida, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Tønsberg kommune vurderer hele tida behovet for eventuelle lokale tiltak utover dette, melder kommunen i en pressemelding.

Videreføringen til og med søndag 11. april gjelder følgende Vestfold-kommuner: Tønsberg, Holmestrand, Horten, Færder, Sandefjord og Larvik.

Vil vare godt over en måned

De strenge tiltakene kom som følge av mer korona-smitte generelt, og spredning av mutert virus og mye villsmitte spesielt. De ble innført for snart en måned siden, fredag 5. mars.

De skulle i første omgang vare fram til midnatt 16. mars, med de strenge restriksjonene ble videreført til over påske. Nå blir de videreført nok en gang, til og med søndag 11. april.

Da har den nye storkommunen vært underlagt tiltaksnivå 5A i godt over en måned. Her kan du lese mer om hva som gjelder for oss nå.