Krisa ble avverga nok en gang: – Ingen flere smitta

Alle tester er tatt, og alle er negative. – Rutinene fungerer veldig bra, akkurat som sist.

Det var tidlig torsdag morgen 21. januar at en ansatt testa positivt for korona, for andre gang på tre uker ved Re helsehus.

Forrige gang funka alle rutiner som de skulle, og det har de gjort denne gangen også:

Smitten ble stoppa tvert

– Det er ingen flere smitta på Re helsehus, forteller kommunalsjef Mette Vikan Andersen på spørsmål fra ReAvisa.

De tre som er i karantene skal være i det i ti dager, det vil si fram til lørdag, slik karantene-reglene tilsier.

Smitten ble stoppa tvert, og de gode erfaringene fra første smittetilfelle gjentar seg:

– Rutinene fungerer veldig bra, akkurat som sist.

Forut for sin tid

Det vil si at de ansatte gjennom kjapp reaksjon og fantastisk innsats fikk kontroll da en smittesituasjon oppsto. Men også med gode preventive tiltak gjennom hele denne korona-tida.

Også det moderne helsebyggets utforming og løsninger får skryt. Ingunn Finsveen, konstituert virksomhetsleder for sjukehjemmene i nye Tønsberg kommune, sa følgende ved forrige avverging:

– Re helsehus er forut for sin tid sånn sett, det er noen kloke hoder som har vært med på å utforme dette bygget.

Vaksinasjonen er også i gang, med alle beboere på Re helsehus gjennom den første runden av to.

