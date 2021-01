Nå får alle beboerne vaksine på Re helsehus likevel: – Faglige råd og rein, skjær fornuft seiret!

Lokalavisa skreiv at ikke alle på Re helsehus får vaksine her, til sterke reaksjoner fra flere som frykta at det kunne ekskludere noen fra å få vaksine. Nå kan vi skrive en helt annen sak: Samtlige beboere på Re helsehus, uansett avdeling, skal få vaksine på huset.

Flere ReAvisa-lesere med deres gamle og sjuke på Re helsehus har reagert kraftig på regelen om at alle som kan skal komme seg til Messehallen i Tønsberg for vaksine.

Unntaket fra regelen var de som var for skrøpelige.

Men gjelder ikke det alle på Re helsehus?

Snuoperasjon

Jo, det ble konklusjonen til slutt, etter stor frustrasjon og mye bekymring blant beboere og pårørende.

ReAvisa har fått flere henvendelser. Det har også tjenesteleder for omsorgsboliger på Re helsehus May-Liss Lodes fra Fon gjort:

– Da vi som jobber her først fikk beskjeden, reagerte jo vi også på det. Derfor er vi takknemlig for alle tilbakemeldingene fra pårørende som understøtter det vi tenker:

– Her bør alle få vaksine på huset.

Slipper å reise til Tønsberg

– Faglige råd og rein, skjær fornuft seiret!, jubler Lill-Tove Forum. Hun er en av de mange bekymra pårørende, som har pusha på for den løsningen som nå er en realitet.

Greia var at alle med sjukehjemsplass skulle få vaksine på huset. Mens ingen med omsorgsplass, bortsett fra de som er friske og raske nok til å ta turen til Messehall B i Tønsberg, skulle få vaksine på huset.

De skulle reise til Tønsberg, var regelen.

Nå slipper alle på Re helsehus det.

Medisinsk forsvarlig?

Lill Tove Forum skreiv som pårørende denne bekymra eposten til ReAvisa og Re helsehus: «Ja, så har endelig vaksinering starta. Jeg forstår det slik at beboerne på omsorgsleilighetene må til vaksinering i Tønsberg!»

«Mine tanker om dette: Dette er mennesker som er sårbare for sjukdom. Hva med ut i kulde, inn i taxi, sette vaksine på fremmed sted, og ikke minst reisevei?»

«Nå øker smitten, så de bør reise til minst mulig steder! Ikke alle har pårørende til følge t/r. Er det medisinsk forsvarlig?»

«Det er jo opplært personal på helsehuset for å gi vaksine. Trygt og forutsigbart for både beboerne og ansatte».

Sårbare

– Messehallen var utgangspunktet. Men alle som bor her hos oss er gamle og skrøpelige, sier tjenesteleder May-Liss til ReAvisa. – Så sjøl om vaksineteamet ville ha flest mulig til Tønsberg, er jeg veldig glad for at det ble omgjort.

Hun og staben hennes fikk spørsmål om beboerne kunne ta drosje til lege og sjukehus, og sjøl om svaret var ja for noen, så blir det noe helt annet å skulle reise med drosje til Tønsberg midt i en pandemi.

– Vi må også ha med økt smitte i samfunnet i bildet, pluss at alder og helsetilstand gjør alle beboerne her på huset sårbare.

– Det er kriterier vi også må legge til grunn, og jeg er glad det ble sånn.

Stort engasjement i bygda

Tjenesteleder May-Liss skryter stort av engasjementet i bygda: – Vi fikk mange reaksjoner, og videresendte disse. Det er veldig fint med engasjement, og det var veldig viktig for å få til dette.

May-Liss har også sjøl fått mye skryt for sin ledergjerning på Re helsehus. På tampen av 2019 ble hun kåret til Årets arbeidsgiver i en nasjonal kåring i regi av Delta. Men hun legger ikke noe på, heller trekker ifra, når det gjelder hennes rolle i denne snuoperasjonen:

– Jeg har ikke gjort noe annet enn å melde min bekymring for de som bor her.

Skyter av tjenesteleder

Lill-Tove Forum og de andre pårørende er på sin side over seg av begeistring for tjenestelederen:

– Jeg ringer i dag Mester Grønn fordi ALLE beboere i omsorgsboligene, ansatte og ikke minst leder skal ha et vakkert skue!

Hun forteller om en leder som svarer pårørende tidlig og seint.

En leder som takker for innspill, som blir tatt hensyn til.

Alle vaksinert i løpet av denne uka

I dag starta vaksineringen av beboere på omsorgsplasser på Re helsehus. Erling Klausen (100) var først ut. Vaksineteamet håper på å rekke alle i løpet av dagen.

På onsdag ble alle sjukehjemsbeboere vaksinert, da var Anderine Mørken (86) først ut. – Deilig, sa hun etter stikket, – jeg syns det er veldig godt at denna vaksina er kommen!

Hvis alt går etter planen i dag, er samtlige beboere på Re helsehus vaksinert med første av to doser korona-vaksine i løpet av dagen i dag, fredag 15. januar 2021.

At Re-bygda har et bankende hjerte for de eldre og sjuke og Re helsehus, er det ingen tvil om.

