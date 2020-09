Gerd fikk to «parkeringsbøter» på en dag – se video!

Første gangen dette stuntet ble gjort, var da parkeringshuset sto ferdig for ni år siden. Nå gjentar Re-torvet moroa, og deler ut «parkeringsbøter» ut året. Noen er så heldige å få to på en dag.

Greia var at kjøpmann Martin Gran utfordra Re-daktøren på å dele ut noen «parkeringsbøter». Og da utmerka Gerd Østreng Johnsens parkering seg.

– Men jeg har allerede fått en sånn «bot», jeg!, utbryter hun da ReAvisa vil berømme den flotte parkeringa.

– Men da får det bli enda en!, er Re-daktøren og kjøpmannen helt enige i.

Premierer pene parkeringer

Og Revetal-bot er en trivelig bot å få, en omvendt versjon: Her får du et gavekort for å parkere pent.

– En veldig hyggelig overraskelse – både første og andre gang, sier Gerd med et stort smil.

Hun reiser fra Hof til Re når hun skal storhandle, og gjør som mange andre: Gjør en tur ut av det. For til Re-torvet kommer det kunder fra et stort omegn.

Det er kjøpmennene Sjur og Martin Gran som til vanlig skal dele ut «bøtene», bortsett fra når lokalavisa prøver seg. Og det skal de fortsette med ut året.

Børster støvet av en gammel ide

– Vi hører mye om problemer med parkering og parkeringsbøter i byene rundt Re, så hvorfor ikke snu på det og gjøre en positiv greie ut av det?, spør Martin retorisk.

Og da passa det greit i anledning 110-årsfeiringa å børste støvet av en gammel ide som først ble realisert da parkeringshuset ble åpna høsten 2011: Omvendte parkeringsbot, eller Revetal-bot.

– Dette skal være en hyggelig overraskelse helt fram til julehandelen og litt til, forteller en blid kjøpmann. «Alle» snakker om stuntet. Og det å dele ut «bøter» under vindusviskeren til Revetal-farende gjør arbeidsdagen enda morsommere.

– Vi har 1.000 gavekort fra Meny og i tillegg har også andre trykt opp sine; Burger King, Sport 1, Restauranten, med mer, forteller kjøpmann Martin Gran til ReAvisa.

