Stavn og spire vant, – nå må vi bare fargelegge litt?

REVETAL: Nærmere 3.000 har sagt sin mening om nytt kommunevåpen for nye Tønsberg kommune, og interessen for avstemningen var størst i Re.

Avstemningen ble gjennomført i sommer, og både ReAvisa og Tønsbergs Blad omtalte og linka til avstemningen.

Da den ble avslutta 1. august, viste resultatet at et alternativ hadde fått overveiende flest stemmer: Motivet med stavn og spire fikk tett oppunder 25 prosent av stemmene.

Veldig mange tilbakemeldinger – så å si alle positive

Men helt på tampen av avstemningen kom Re-ordfører med et innspill i kommunevåpen-kampen: Hva med å farge den blå spiren grønn? Dette forslaget er blitt veldig godt mottatt blant ReAvisa-leserne:

– Ja, det har jo kommet veldig mange tilbakemeldinger, og de er nesten hundre prosent positive. Derfor er det rimelig at vi nå går videre med det, mener Re-ordfører Thorvald Hillestad. Det vil si at forslaget hans blir forelagt Fellesnemnda, som har siste ord.

– At stavn og spire-alternativet vant avstemningen er veldig flott, for det var jo det eneste som hadde noe med landbruk i seg. Nå er det bare et spørsmål om å justere litt på fargene, mener Thorvald i prat med ReAvisa.

Han viser til at det er helt innafor ifølge de heraldiske prinsipper å endre spiren til grønn.

Viktig sak for den nye kommunen

Forslaget fra ordføreren, støttet opp av varaordfører Frode G. Hestnes, kom så seint at det rakk aldri å bli med i avstemningen. – Gode ideer kan komme litt etter hvert i en sånn prosess, mener Re-ordføreren.

Thorvald mener dette er en viktig sak for den nye kommunen, og er glad for at reingene har engasjert seg:

– At det er større interesse blant Re-folk enn ellers – satt opp mot befolkningsstørrelse – det viser tydelig at dette betyr noe for folk i kommunen vår, sier Thorvald.

Halvparten av stemmene har kommet fra Tønsberg, en fjerdedel fra Re – som er 1/5 av befolkningsstørrelsen sammenliknet med Tønsberg. Resten av stemmene har kommet fra nabokommuner, flest fra Færder kommune.

Kommer opp til diskusjon allerede nå i august

Saken kommer etter planen opp i Fellesnemndas møte 23. august i Tønsberg.

