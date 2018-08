Slenger inn et nytt forslag på overtid – hva syns du?

REVETAL: Rett før avstemningen er over, slenger Re-ordfører Thorvald Hillestad inn et nytt forslag i kommunevåpen-kampen. Han har inntrykk av at ingen av alternativene fenger noe særlig.

Fra 1. januar 2020 blir Re og Tønsberg en kommune. I sommer kan du være med å bestemme hvordan det nye kommunevåpenet skal se ut.

Siste frist for å stemme er innen 1. august – men rett før fristen løper ut legger Re-ordfører Thorvald Hillestad et nytt forslag på bordet.

Skal gjenspeile en stor landbrukskommune

Thorvald vil gjerne møte lokalavisa ved kommunehuset for å lodde stemningen for forslaget. Det er etter initiativ fra ordføreren sjøl, sammen med varaordfører Frode G. Hestnes.

De har fulgt med i kommentarfeltet på ReAvisa og plukka opp noen innspill. – Ja, også snakker vi jo med folk. Og signalene går vel på at folk ikke er så begeistra for noen av forslagene det nå stemmes over.

– Det står jo noe om hvordan det nye kommunevåpenet skal se ut i den politiske plattformen, viser Thorvald til:

– Det skal speile våre felles historiske røtter, og det skal vise vår felles identitet som en stor landbrukskommune, refererer Thorvald, før han går langt i å mene at fælt få av finalistene oppfyller det siste kravet.

– Det er bare ett av tolv forslag som er innom landbruk, mener Thorvald.

Grønn spire på hvit bakgrunn

Alternativet Re-ordføreren mener kan passere som landbruk-motiv er nummer 4: En blå båtstevn på hvit bakgrunn på venstre side, og en hvit spire på blå bakgrunn på høyre side.

– Så lurte jeg på da, om det gikk an å bytte farge på spiren så den ble grønn. Og det er visst helt innafor, også etter de heraldiske prinsipper. Og en grønn spire gjenspeiler bedre det som er skrevet i den politiske plattformen.

– At grønt har noe med landbruk å gjøre, er ikke urimelig.

– Men dette alternativet er ikke med i avstemningen – hva gjør dere da?

– Nei, jeg tenkte at vi hvert fall kunne lufte det, og se om det er noe folk tenner på. Og gjør folk det, så går det an å fremme forslaget i Fellesnemnda, forteller Thorvald. For det er i Fellesnemnda avgjørelsen faller.

Lodder stemningen

– Hvordan kan folk få si sitt om forslaget?

– Det må bli i kommentarfelt, leserinnlegg, direkte til oss som lufter forslaget, eller andre steder eller på andre måter, sier Thorvald til lokalavisa, som holder åpent for reaksjoner i kommentarfeltet på Facebook-sida www.Facebook.com/ReAvisa.

