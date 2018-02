Ordførerne om nytt kommunevåpen: Slottsfjellet står sterkt!

REVETAL: – Hvis vi skal ha et symbol der alle tenker helt umiddelbart at DET er Tønsberg kommune – da tenker vi vel alle Slottsfjellet, enten vi liker det eller ikke?, spør Re-ordføreren. Tønsberg-ordføreren er enig, men tar gjerne med ett par pilspisser fra Re også.

Tema for «Ridderne av det runde bord» var i år nytt kommunevåpen. Re-ordfører Thorvald Hillestad og Tønsberg-ordfører Petter Berg var i panelet, og sistnevnte forteller at sjøl om den nye kommunen får nytt kommunevåpen, beholder Tønsberg by sitt bysegl.

Åtseleter i Ramnes og snylteplante i Våle

Etter en lang historie om hvordan landets eldste by fikk sitt kommunevåpen – i framtida kun et bysegl – skulle Re-ordfører Thorvald fortelle om kommunevåpen her.

– Det er egentlig ikke så lange historia, forteller Thorvald:

– Ramnes hadde det eldste kommunevåpenet av de to, det fikk vi i 1976. Det skulle ikke så mye til for å slå Våle, for var det noen som var treige i sessen, så var det Våle. Der fikk vi somla oss til å få et kommunevåpen først i 1990, som en av de aller siste kommunene i landet.

– Da var naturlig nok det meste opptatt – hvert fall når vi ønska oss et landlig motiv. Da blei det en misteltein, da – som det finnes rikelig av i Horten, men fælt lite av i Våle. Du kan a’ finne’n i Våle au – hvis du leiter skikkelig lenge og nøye.

Ramnes hadde ravnen på kommunevåpenet, etter det opprinnelige navnet «Ravneneset».

– Ravn er en åtseleter, og mistelteinen er en snylteplante – så jeg veit ikke jeg, de fleste var vel klare for å finne et nytt kommunevåpen da Ramnes og Våle slo seg sammen til Re?

Bygdeborger, pilspisser og Slottsfjell?

Res kommunevåpen har nok mange et langt sterkere forhold til. Det er en gul liljehaspel på grønn bakgrunn. De fem kirkesognene i Re spinner ut av sentrum, som er Revetal. Nå skal dette kommunevåpenet vrakes, til fordel for et nytt for den nye kommunen sammen med Tønsberg.