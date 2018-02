Amalie er Ridder av Re: – Kom inn under ridderkappa mi, så skal jeg ta vare på dere alle sammen!

REVETAL/SKINNANE: Årets Ridder av Re har vist et ungdommelig mot, og hun setter hjemstedet i et godt lys langt utenfor Re. Amalie Olsen Gjersøe rakk akkurat å ta i mot prisen i kveld, før hun farter til den andre siden av kloden.

Last ned ReAvisa februar 2018 – alt om Re middelalderdager!

Den sjette Ridder av Re er den første kvinnelige – det var på tide! – og den første ungdommen – det var også på tide!

Men det er ikke første gang Amalie Olsen Gjersøe (19) fra Skinnane er pioner, for det har hun vært helt fra hun starta opp sin YouTube-kanal som 15-åring. Da var hun blant de første youtuberne i Norge.

– Kom inn under kappa mi!

Ordfører Thorvald Hillestad – eller høvding Thorvald for anledningen – slo Amalie til Ridder av Re under åpningsseremonien for Re middelalderdager 2018. Han talte så vist om hvordan Amalie har fått over 100.000 abonnenter, og hvordan hun bruker påvirkningskraften sin på en positiv måte.

Og det varmer hans ordførerhjerte at hun snakker så varmt om å bo på landet, og om å bo på en gård.

Amalie svarer på de gode ordene med å love at hun skal ta godt vare på tilliten, og fortsatt være en god ambassadør for Re – som hun er så glad i. Og hun vil ta godt vare på alle de unge som følger henne – spesielt de unge i Re.

– Kom inn under den svære ridderkappa mi, så skal jeg passe på dere – alle sammen!

En ung og modig stemme

ReAvisa skreiv om Amalie da hun passerte 10.000 abonnenter for to år siden. I dag har hun godt over 100.000 – nærmere bestemt 120.143.

Hun er en av de største norske youtuberne, og en viktig stemme for mange unge. Og den stemmen bruker hun godt. – Jeg prøver hvert fall, sier Amalie til ReAvisa. – Det er ikke bare kamera og sminke og vas, men viktige saker som kreftsaken, UNICEF, #ikkegreit og sånt.

I #ikkegreit-aksjonen blir netthets satt på dagsorden. Amalie fikk hatytringer tegna på kroppen, og alt som ble skrivi var netthets hun sjøl hadde blitt utsatt for. Sånt krever et ridderlig mot.

– Jeg ble spurt, og sa ja uten å tenke meg særlig om. Det er et viktig budskap, og jeg tror det er viktig at jeg tok med meg mine egne erfaringer – det jeg har følt på kroppen – og samtidig at jeg ikke framstilles som et offer, men som ei sterk jente som prøver å riste det av meg.

– Men jeg visste ikke noe om at statsministeren skulle være med, sier Amalie og ler.

Her kan du se #ikkegreit-videoen:

Amalie er ei jente med godt humør og smittende latter. – Jeg velger å ikke fokusere på det lille negative jeg får, men heller alt det positive.

Hun opplever stadig at folk lirer av seg stygge ting.

– Når jeg legger ut et bilde der det er et tre i bakgrunnen, og noen klarer å skrive «det treet kan du gå og henge seg i», da blir det for dumt. Det meste blir det. Det er ikke lett å ta sånt seriøst.

– Da er det bare å blokke dem, eller enda bedre: Være hyggelig tilbake. «Drep hatet med kjærlighet».

Folk som stikker seg fram, får hets – sånn er det bare. – For hver tusen eller titusen som følger meg, så er det en eller flere få gærninger. Det er nok ikke noe å få gjort noe med…

– Hæ, Ridder av Re? Jeg skjønte ingenting!

Ridder av Re-juryen, som består av representanter fra politikken, administrasjonen, kulturkontoret, næringslivet, barne- og ungdomsrådet og lokalavisa, var ikke i tvil – sjøl om det var totalt ti gode kandidater å velge i blant.

Amalie fikk flest nominasjoner, og kandidaturet var knallsterkt:

«Amalie Olsen Gjersøe har over 100.000 abonnenter på YouTube. Amalie belyser ungdoms liv og helse. Hun bruker sin stemme til å støtte TV-aksjonen, UNICEF, hun er sentral i aksjonen mot netthets #ikkegreit sammen med regjeringen og BUFDIR. Amalie utmerker seg langt utenfor Re på en god måte. Hun er stolt av å komme fra Re og har beholdt dialekta si. En moderne ridder som er modig, kreativ – og hun skaper engasjement hos barn og unge rundt viktige saker».

Amalie fikk vite om kåringen over telefon tidligere denne uka. – Jeg var på skolen, og skjønte ingenting. Hæ? Ridder av Re? Men når jeg fikk summa meg, skjønte jeg hvor fantastisk dette er – vi trenger flere unge stemmer!

– Ikke det at det er noe gæli med den eldre generasjonen, men vi unge veit mye mer om ny teknologi og alt det fører med seg av muligheter og utfordringer. Det er nok veldig annerledes å være ung i dag, tror Amalie.

– Jeg ha’kke levd så lenge, men jeg har gått gjennom noe og opplevd mye på godt og vondt jeg også. Og jeg snakker gjerne for oss unge.

– Det er dritkult å bli Ridder av Re!

Amalie har vinni mye, og Ridder av Re-tittelen ruver høyt, forteller hun til ReAvisa. Høyere enn Årets stjerneskudd under NRKs Gullsnutten i fjor, til og med?

– Det er dritkult å bli Ridder av Re, og ja – jeg vil vel si at på mange måter er dette større. Fordi det er helt lokalt, det er jo her jeg bor!, stråler 19-åringen. Hun er stolt av å være den første kvinnelige ridderen – og den første unge ridderen.

Amalie forteller at Gullsnutten og mye av den oppmerksomheten hun får ellers, er mest synlig for folk i samme alder som henne. At hun får denne hedersutmerkelsen her hjemme, er på mange måter enda større.

– Det her vil jo alle jeg kjenner få med seg. Detta er nesten litt utrulig.

Amalie er i generasjonen som har vokst opp med Re middelalderdager. I de første åra var hun med på skoledagene før festivalhelga. – Sånn jeg husker det, var det mest fokus på å leve som dem, og reise tilbake i tid. Det var morsomme dager, det.

Re middelalderdager har vært med på å skape en Re-identitet siden oppstarten i 2008. Amalie er stolt av Re, og mener det er en fordel å komme fra en passelig liten plass.

– På et sted der alle kjenner alle-ish, der blir det ikke så skummelt å stikke seg fram, tror hun.

Amalie er bare en av mange Re-ungdommer som utmerker seg i toppen av forskjellige idrettsgrener, i kultur, og i mediabildet.

– Kanskje er det Re-genet?, spør Amalie og ler. Men helt alvorlig:

– Vi reinger heier på hverandre. Vi vil hverandre godt, og vi er stolte av hverandre når noen får til noe. Da blir det mindre skummelt å prøve, og du er hakket mer selvsikker fra starten av – det er et godt utgangspunkt for å satse og bli god, uansett hva det er for noe.

– Fredelig, fritt og fint å vokse opp på landet

Amalie er stolt av å være fra Re. Hun er også stolt av å komme fra en gård. Mens andre kaller Re øde og avsidesliggende, mener Amalie at det har sine fordeler. Øde er ikke et negativt lada ord.

– Det er fredelig, fritt og fint å vokse opp på landet. Jeg kan gjøre hva jeg vil, uten at folk ser inn gjennom vindu mitt. Jeg har aldri vært den «by-typen», og vil nok etablere meg på landet når tida kommer for mann og barn, sier Amalie.

Men nå er hun på leit etter leilighet i Tønsberg. – For en stund så blir det løsningen. Jeg vil bo i nærheten av togstasjonen, for enkelthetsskyld. Jeg jobber en del i Oslo, så da er det enkelt og greit. Samtidig blir det ikke altfor langt unna hjemme.

Nå står russetida og siste innspurt på Re VGS for tur, og så skal Amalie ta seg et «friår», der hun fokuserer på YouTube.

Det er i praksis blitt en jobb, fire år etter at hun brukte konf-pengene på kamera og PC. – Jeg har alltid digga å filme og redigere. Jeg tenker fortsatt mest på det som en hobby.

Men det er blitt et slags levebrød, og Amalie er blitt en kjendis. Hun forteller at folk kan komme bort og prate, spørre om å få ta bilder sammen med henne, og andre ting. Noen bare stirrer, mens de prøver å late som ingenting.

– Det finnes dem som følger etter meg i en time i byen, mens de later som de tekster på en helt merkelig måte på mobilen – mens de egentlig filmer meg. Det kan være slitsomt innimellom, men jeg har jo valgt det sjøl. Det er blitt livsstil, og jeg er blitt vant med det.

– Får vel slenge ut et litta bilde på insta, eller no’!

På sikt drømmer Amalie om å jobbe med media, gjerne på TV. – Og gjerne foran kamera. Hadde det vært for to år siden, hadde jeg sagt bak kamera, med filming og redigering. Nå er det mer foran, men gjerne begge deler, kanskje?

Da er det en fantastisk erfaring å ha med seg, nå som Amalie skal bli med Discovery til Sør-Korea for å dekke OL på sin helt egen måte. – Jeg drar på søndag, men jeg har såvidt rekki å begynne og pakke, sier ei travel Re-jente – som vil kjøre en shout-out om sin nyslåtte tittel Ridder av Re.

– Jeg må jo gjøre noe moro ut av det, for dette er svære greier! Men akkurat nå er det tusen ting jeg skulle ha fått unna, så vi får se når det blir, kanskje et litta bilde på insta eller no’?

På bildedelingstjenesten Instagram har hun forøvrig 128.147 følgere.

Se videoen fra da Amalie passerte 10.000 abonnenter:

Se Amalies takk til følgerne sine da hun passerte 100.000 abonnenter:

Tidligere Riddere av Re:

Alfred Ringdal , idrettsildsjel, dugnadsmann og tidligere rektor.

, idrettsildsjel, dugnadsmann og tidligere rektor. Sjur Gran , kjøpmann, sentrumsutvikler og lokal sponsor.

, kjøpmann, sentrumsutvikler og lokal sponsor. Øyvind Skjeggerød , formidler av gammel lokalhistorie på Bakke Mølle.

, formidler av gammel lokalhistorie på Bakke Mølle. Svein Olsen , idrettsildsjel, bolig- og sentrumsutvikler, lokal sponsor.

, idrettsildsjel, bolig- og sentrumsutvikler, lokal sponsor. Henning Larsen, idrettsildsjel, dugnadsmann og Re-patriot.

Kilde: Re kommune.

Les mer om Amalie Olsen Gjersøe.

Last ned ReAvisa februar 2018 – alt om Re middelalderdager!