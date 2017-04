Amalie Olsen Gjersøe (18) er Årets stjerneskudd!

OSLO/SKINNANE: Re-jenta beskrives som den største norske youtuberen på jentesiden. Lørdag kveld ble Amalie Olsen Gjersøe hedret på NRKs Gullsnutten.

ReAvisa skreiv om Amalie første gang da hun runda 10.000 følgere for et drøyt år siden. I dag har Re-jenta over 80.000 følgere.

Hele YouTube-eventyret bunner i Amalies sans for video og redigering, fortalte Amalie til ReAvisa:

Som yngre lekte hun seg med å lage actionfilmer der lillebroren og fetteren var skuespillerne. Etter hvert begynte hun å sette seg selv i sentrum, blant annet med å lage videoer med sminketips.

Ordentlig alvor ble det likevel ikke før hun fikk kjøpt seg ordentlig kamera og PC til å redigere på sommeren 2014 – og siden den gang har følgerne bare strømmet på – og utmerkelsene. Sist lørdag 1. april:

Amalie Olsen (18) fra Skinnane fikk prisen som Årets stjerneskudd. Hun er den største norske youtuberen på jentesiden. Hun har 1,2 millioner videovisninger i måneden og lager humor- og skjønnhets videoer, skriver NRK.no fra lørdagens direktesendte Gullsnutten.

– Youtube har forandret hele livet mitt, sa 18-åringen da hun mottok prisen som Årets stjerneskudd.

Til lokalavisa utdyper youtubekjendisen dagen derpå: – Jeg er målløs! Jeg husker ikke hva jeg sa i takketalen, jeg ble bare helt satt ut.

– For første gang gråt jeg av glede da jeg gikk av scenen, jeg greide ikke stoppe det heller, sier hun og ler – og forteller at hun er veldig stolt av prisen: -Det er utrolig deilig å mestre det jeg bryr meg aller mest om!

Den vanvittige utviklingen i løpet av året som har gått siden ReAvisa først skreiv om youtubekjendisen på nyåret i fjor, beskriver Amalie sjøl slik:

– Det har jo forandret seg helt utrolig siden i fjor! Jeg har fått så mange flere muligheter, fått oppleve så mye mer – uansett hva det er, så har jeg fått mye bedre selvfølelse og selvtillit, forteller Amalie.

Prisen Årets stjerneskudd er enda et bevis på at Amalie gjør mye riktig i å nå ut til et stort publikum. Hun har hele tida fått skryt for sin bruk av humor, og sin lite sjølhøytidelige stil.

Og sjøl om Amalie er kjendis, er skolehverdagen på Re videregående skole akkurat som før:

– På skolen er det utrolig deilig, der henger jeg med venner og alt er normalt. Men ellers merker jeg forskjell på nå og for noen år siden. Om jeg går på Re-torvet, så kommer det bort noen, men jeg blender nok mer inn i mengden her hjemme i Re enn i Tønsberg eller Oslo.

– Er jeg med nye folk, så kommer det alltid noen for å ta bilde og snakke. Det er bare veldig gøy!