Amalie Olsen skal dekke OL på sin helt egen måte

RE/SØR KOREA: YouTube-stjernene Amalie Olsen og Prebz & Dennis er klare for OL.

YouTuberne har fått billetter til Sør-Korea av TVNorge og Eurosport, som har TV-rettighetene til årets OL. Det informerer selskapet bak TV-kanalene Discovery i en pressemelding.

– Pappa ble sjalu da han hørte jeg skulle dra

– Jeg er veldig stolt over å kunne være med på dette, forteller Amalie Olsen Gjersøe fra Re. – Jeg synes det er utrolig kult å kunne se OL i virkeligheten. Pappa ble litt sjalu da han hørte at jeg skulle dra.

Sjef for TVNorge og Eurosport, Tine Austvoll Jensen, sier at hun håper YouTube-stjernene vil bidra til å engasjere flere unge seere under OL.

– OL i PyeongChang vil i større grad enn noen av de foregående vinterlekene bli konsumert på digitale flater, forteller hun.

Vil nå nye og yngre målgrupper

– De fleste øvelsene går mellom frokost og middag, altså mens folk er på skolen eller på jobb. Vi forventer at mange vil strømme de store øvelsene på vår digitale tv-tjeneste, Eurosport Player, mens de jobber.

– Spesielt ønsker vi å engasjere flere unge seere til å se på OL. Vi er derfor glade for at Amalie Olsen og Prebz & Dennis skal hjelpe oss med dette, og formidle vår OL-dekning til nye og yngre målgrupper.

YouTube-stjernene har til sammen 360.000 abonnenter på sine YouTube-kanaler.

Fra før er det klart at komikeren Magnus Devold, den tidligere langrennsløperen Tomas Northug og artisten Dagny reiser til OL-byen som en del av Eurosport og TVNorges digitalteam.

