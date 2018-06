Nytt pengedryss over frivilligheten i Re

RE/TØNSBERG: Nok en gang var Re godt representert da Sparebankstiftelsen delte ut penger til gode formål: 300.000 kroner skal gå til skateramper, og 300.000 kroner skal gå til skiløyper.

Atten frivillige organisasjoner fra Tønsberg-regionen var invitert til DNBs lokaler i Tønsberg i kveld tirsdag 5. juni.

Her skulle det overrekkes nesten tre millioner kroner til allmennyttige formål.

Skal få i stand skaterampa på Revetal ungdomsskole

Først ut av Re-representantene var Monica Kjær (45) fra FAU ved Revetal ungdomsskole.

– Vi har en ny ungdomsskole, men en gammel skaterampe. Faktisk så gammel at den ikke er lov å bruke, i den forfatning den er i nå. Derfor trengs kronene til å sette den i stand.

Bidraget fra Sparebankstiftelsen lyder på 150.000 kroner. Det skal holde til å reparere den som ligger der på et vis, men drømmen er å lage en i betong. Dagens rampe er i tre.

– Vi veit at savnet er stort, for skaterampa ble mye brukt da den var i stand. Det er også en møteplass for ungdommen. Nå kommer det en ny idrettshall og fotballbane, så da er det greit å få i stand skaterampa også, sier Monica sammen med en stor takk for gaven.

Skal bygge ny skaterampe på Ramnes skole

Alle vil ikke drive med håndball eller fotball. Det er viktig med tilbud til alle, og der kommer skaterampe inn. Det mener også elevrådet ved Ramnes skole, som også fikk 150.000 kroner til skaterampe ved skolen.

– Dette blir veldig bra!, forteller Nora Førsund (11). Hun er sekretær i elevrådet, og mottok den store gavesjekken på selveste 11-årsbursdagen sin. – Vi har mye å finne på på skolen allerede, men nå blir det enda mer. Så nå har vi snart noe for alle!

Nora forteller at det er mange elever med sparkesykkel og skateboard allerede i dag, sjøl om det ikke er noen skaterampe der i dag. – Jeg tror mange gleder seg til vi får en skaterampe.

Både rampa på Revetal og i Ramnes er ment til bruk både i skoletida og utenom. Det kan være en fin arena for aktivitet og for å møtes, både i skoletida og på kveldstid.

Drøyt åtte mil med skiløyper – og mer skal det bli!

Den neste ut var Reidar Skjeggerød (70), leder for Ramnes løypelag. Sjekken på 300.000 kroner skal gå til en ny løypemaskin:

– Vi har 85 kilometer med skiløyper, og prepper de med to skutere og en stor løypemaskin. Men vi ønsker oss en mellomting – en passe stor løypemaskin som kan kjøre spor litt mer rundt omkring i bygda – enda mer inn i kriker og kroker til barnehager, skoler, byggefelt og så videre.

– Og det skal vi bruke denne pengegaven på, forteller Reidar – som anslår at det var mellom 25.000 og 30.000 på besøk i Re-løypene sist vinter. – Da var det en ekstra flott vinter, og med denne gaven står vi bedre rusta enn noen gang til enda flere sånne vintrer!

Skal bygge to lekeinstallasjoner ved Krisesenteret i Vestfold

Det var mange flere gode tiltak som ble tilgodesett med penger denne kvelden. Blant dem Krisesenteret Vestfold, en stiftelse der Re-jenta Marit Theiste Østlie (38) er administrasjonskonsulent. Hun og en kollega tok i mot gaven, som skal gå til lekeinstallasjoner ved senteret.

– Barn trenger å leke. Det er viktig for helsa og utviklingen til barn – også for de som kanskje sliter litt med å leke etter voldsomme opplevelser.

– Derfor vil vi gjerne legge tilrette for det, også i våre lokaler, for de barna som kommer til oss, forteller representantene fra Krisesenteret. Halvparten av gaven skal gå til en stor lekeinstallasjon inne, resten til en installasjon ute.

– Re er en flott plass med mange flinke folk som får til mye bra!

Ved forrige utdeling på nyåret i år, fortalte Marcus Christensen fra Sparebankstiftelsen DNB at de får inn over 4.000 søknader årlig. Det er et ganske trangt nåløye å få sin søknad prioritert, blant mange gode formål. Re er godt representert ved hver eneste utdeling.

– Re er en flott plass med mange flinke folk som får til mye bra. Det gjenspeiler seg i antall søknader vi får fra Re, og også i antall søknader som går igjennom fra Re, fortalte Marcus til ReAvisa den gang.

