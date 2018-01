Sjekk denne glade gjengen fra Re!

RE/TØNSBERG: Godt over halvannen million kroner til gode tiltak for barn og unge i Re.

Sparebankstiftelsen DNB delte ut sine gavesjekker til gode formål i Tønsberg-regionen tirsdag 30. januar.

Av drøyt 2,2 millioner kroner, gikk nesten 1,6 millioner av dem til Re. Den aller største potten av alle gikk til Kulturhuset Elverhøy, hele 880.000 kroner.

– Langt mindre uoverkommelig!

Pengene skal gå til vedlikehold, og helt konkret til nytt tak og inngangsparti, forteller Rikka Marie Rivrud og Frank Wedde på vegne av Kulturhuset Elverhøy.

– Det var for snart fem år siden spørsmål om vi skulle rive eller satse. Heldigvis ble vi nok engasjerte folk til at vi tørte å satse, for dette er et altfor flott hus med så mange gode minner til å ikke skape nye gode minner for nye generasjoner, sier Frank.

I dag er det full aktivitet på huset – hver dag. Innholdet er på plass, men den godt over hundre år gamle bygningen trenger sårt et nytt tak. Mye er blitt gjort, men de helt store kostnadene har det ikke vært penger til. Før nå.

– Det kan jo virke uoverkommelig å sette i gang noe slikt på dugnad, bare basert på frivillighet, innrømmer Rikka. – Men med denne gaven virker det langt mindre uoverkommelig!

Gavedryss til tre gode formål i Våle

Våle ungdomslag har samme utfordring med Fjellborg. Her skal kledningen byttes rund baut. – Helt fantastisk, stråler Ole Bendik Kviler og Bengt Kenneth Ivarsson for 250.000 kroner til jobben.

Rett borti gata drysser det mer penger til gode tiltak: Vestfold RC-senter, som holder til i de gamle fabrikklokalene til Huseby på Gjelstad, fikk også 250.000 kroner. Senteret har gått fra å være landets minste til Europas største etter at de flytta til Re for halvannet år siden.

– Pengene kommer godt med, forteller Eivind med et stort smil, – vi tenker å bruke dem på utleiebiler, så terskelen for å prøve blir enda lavere.

Kirkevoll skole skal bygge Tarzan-løype for bidraget på 200.000 kroner. – Vi har noen lekeapparater ved skolen, men ikke så mange, forteller Linn Vestbøstad.

– Derfor kommer dette godt med nå som vi vil utvide med ei skikkelig Tarzan-løype på et nytt lekeområde. Vi hadde planene, og nå får vi pengene til å realisere det.

– Viser hvilket skyv det er i Re!

Sju strålende representanter for fire gavemottakere fra Re, som får realisert dugnadsprosjekter de lenge har drømt om. Og at Re blir tilgodesett med så mange penger, viser nok en gang hvilket skyv det er i Re – også når det gjelder frivillighet.

– Vi får over 4.000 søknader i året, forteller Marcus Christensen fra Sparebankstiftelsen DNB. Det er et ganske trangt nåløye å få sin søknad prioritert, blant mange gode formål. – Så det er jo en prestasjon at akkurat dere som er her har fått penger!

Marcus er opprinnelig fra Linnestad, og Bjørg Ormestad Rasmussen i DNB Tønsberg som overrakte gavesjekk og blomster er opprinnelig fra Ramnes. Så Re-representasjonen var høy på alle vis i DNBs lokaler i Tønsberg denne tirsdagskvelden.

– Re er en flott plass med mange flinke folk som får til mye bra. Det gjenspeiler seg i antall søknader vi får fra Re, og også i antall søknader som går igjennom fra Re, forteller Marcus til ReAvisa.

