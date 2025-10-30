Slippfest for ny singel til helga: Johnny (45) har fått gitarhjelp fra Otto Junior (19)

Ny singel fra Johnny (45), det nye musikalske prosjektet til tre fjerdedeler av Ila Auto, der bygdas unge gitartalent har bidratt. Han er på Asia-turne og kommer ikke på slippfesten.

Låta «FÅ MEG HJEM» ligger allerede ute på alle strømmetjenester, og det har den gjort siden 17. oktober 2025 – så mange har nok allerede gjort seg kjent med den.

Og har du hørt den før, så er det kanskje ikke så rart. For Johnny (45), som består av tre av fire Ila Auto-medlemmer, har covra nettopp Ila Auto:

Blåser støvet av en gammal låt

Sangen ble opprinnelig skrivi av Kay Arne Sulutvedt, som synger og spiller gitar i Johnny (45) og spiller banjo og var også låtskriver i Ila Auto. Sangen ble til for 16 år siden og spilt inn med Ila Auto den gangen.

Nå skriver Kay Arne fra Høyjord ny musikk så blekket, eller tastaturet, skvetter, eller spretter. Med seg har han fetter og Ila Auto-kompanjong og nå Johnny (45)-kompanjong Are Fevang fra Vivestad.

Are jobber til daglig som lærer på Ramnes skole, der han hadde Otto Junior Lagarhus (19) som elev i sin tid. De har fortsatt et musikalsk vennskap som bærer kule frukter.

Lokal gitarhelt-talent-komet

– På denne låta har vi fått med oss gitarhelten Otto Junior, som allerede er blitt et kjent navn i Norge. Han fikk blant annet «Ung artist stipendet» på Notodden bluesfestival i år, har over 60.000 følgere på Instagram, og er for øyeblikket på turne i Japan og Sør-Korea.

– Det er veldig kult at vi nå kan gjøre denne låta sammen, sier Are til ReAvisa. Men Otto Junior får ikke vært med på slippfest for låta han er med på, for det skjer til helga:

Lørdag 1. november 2025 skjer det, på Apollon i Tønsberg. Der kan du se Johnny (45) spille den nye låta pluss mange andre gromme låter de allerede har hatt ute siden plateslipp i våres.

Johnny (45) består av Kay Arne Sulutvedt, Are Fevang og Kai Henrik Ryen. Og på den nyeste låta Otto Junior Lagarhus.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.