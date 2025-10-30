Førjulsmarked på Olgars – tradisjonen tro

Jula er på plass allerede – eller, den blir hvert fall det, innen førstkommende lørdag.

Julebutikken åpnes denne lørdagen og det blir mulig å gjøre mange kupp i god tid før jul, når Olgars på Brår holder førjulsmarked fra klokka 10.00 til 15.00 lørdag 1. november 2025.

Her blir det markedsboder med lokal mat og håndverk, gratis gløgg og pepperkaker, med mye mer. Og det blir supersalg på ved, med gratis levering i Vestfold. Det betinger personlig oppmøte og bestilling på førjulsmarkedet.

Julestemninga er på plass

Olgars drives av Revetal arbeid og kompetanse (RAK). Du finner blant annet brukte klær, møbler og interiør, egenproduserte varer og redesign. Er du en som liker å gå på skattejakt etter ting fra en svunnen tid, både retro og vintage, så er Olgars noe for deg. Alt av brukte varer er vasket og renset før det legges ut til salg.

Førjulsmarkedet finner sted på dagen 11 år etter at snora ble klippet for butikken, det skjedde 1. november 2014. Du finner butikken i Olgar Dahls vei 1 på Brår.

Nå settes alle julevarene fram og julestemninga er på plass innen førstkommende lørdag. Førjulsmarkedet på Olgars er en fast førjulstradisjon her i Re.

I butikken finner du også alltid den siste utgaven av ReAvisa – gratis å lese og ta med seg.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.