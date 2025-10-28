– Her er det åpningsfest så lenge det er kake igjen

Nå er omprofileringa i boks og det skal feires med åpningsfest – som tjuvstarta litt.

For du kan ikke holde på kaka når trofaste kunder som kjøreskolelærerne spør om å få en liten smaksprøve, litt før tida. Åpningsfesten skulle nemlig starte klokka 11.00, men da lokalavisa kom på slaget elleve var festen allerede i gang.

– Og festen fortsetter så lenge det er kake igjen, forteller Tom Atle Jernslett, butikksjef på det som nå er ST1 Våle, tidligere Shell på Svinevoll.

– Fint, men også litt rart

Omprofileringa starta med at den gamle Shell-masta ble tatt ned og jobben har fortsatt ett par ukers tid. Den siste innspurten ble travel og varte til langt utpå natt, forteller Tom Atle.

– Men nå er vi i mål, alt er på plass, forteller han til lokalavisa. I dag, tirsdag 28. oktober 2025, er det åpningsfest med gratis kake og kaffi til alle som stikker innom fra klokka 11.00.

Reaksjonene fra kundene er at det er fint, men også litt rart. «Shell på Svinevoll» var veldig innarbeida. Enda eldre folk husker Fina. Nå er det ST1 ute og Real inne som gjelder.

Noen spør fortsatt om å få gamle Shell-logoer. – De kan vi fortsatt ikke gi ut, det kastes, er svaret fra Tom Atle til alle som spør.

Stikker du innom åpningsfesten, kan du også plukke med deg et eksemplar av ReAvisa fra avishylla hos ST1 Våle.

