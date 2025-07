Legenden spiller sin første konsert i Re – helt utsolgt

En liten annonse og litt omtale i lokalavisa, mer har ikke vertskapet sørga for, før ordet spredde seg såpass at det er utsolgt: – Han selger ut av seg sjøl, og så er det nok at vi har en god stamme med folk som synes det er verd å prioritere sommerkonsertene her.

Det sier Roar Lefsaker som sammen med kona Rakel Skjerve er vertskapet på Holt gård. De har vært besøksgård i flere tiår, og de siste fem åra har de også hatt sommerkonserter på gårdstunet.

Torsdag til uka kommer sjølvaste Øystein Sunde, etter det lokalavisa har bragt på det reine er dette første gang han spiller i Re, og det er helt utsolgt i god tid før legenden entrer utescenen på Holt gård.

Dobler nesten publikumsantallet

Det betyr rundt 370 i publikum, det starta forsiktig med opp mot 200 i første konsert, da sto Jan Eggum på scenen. Etter ham har det vært store artister på rekke og rad, som har sørga for store musikalske opplevelser.

Og artistene har på sin side lovprist denne utescenen i idylliske landlige omgivelser her i Re. Jan Eggum trodde han hadde vært overalt i Norges land på turne og sett hver krik og krok av landet vårt, – men en av de fineste plassene fikk jeg visst besøke først nå, sa han til lokalavisa.

– For et fantastisk sted å komma te’, sa Stein Torleif Bjella da han gjesta utescenen i strålende sommersol.

Må være rask på labben

Lokalavisa skulle jo så gjerne anbefalt våre lesere den kommende sommerkonserten, men har du ikke billett så er du for seint ute. Det er verdt å merke seg til kommende sommerkonserter, for dette er en tradisjon som har kommet for å bli.

Øystein Sunde kommer torsdag 31. juli 2025, tidligere i sommer spilte Erik Lukashaugen her. Før Sunde-konserten vil Terrablue Voices, med flere lokale sangstemmer representert, varme opp – de har også opptrådt på Holt gård tidligere, blant annet før fjorårets konsert med Bjørn Tomren.

Øystein Sunde er siste artist ut for denne sommeren, men neste sommer kommer det nye konserter – og da må du være rask på labben for å sikre deg billett.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.