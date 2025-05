Ada er en av flere foreldre som fortviler over hærverk i den nedleggingstrua barnehagen.

Det har vært hærverk i Fon barnehage i går ettermiddag, kveld eller natt, kommer det fram fredag 23. mai 2025. Barnehagen ble redda fra nedleggelse tidligere i år, men det er varsla en mulig omkamp seinere i år.

Siden barnehagen fortsatt er trua med nedleggelse, er dette en kostnad som foreldrene frykter kan forsterke argumentene for en nedleggelse.

– Det siste vi trenger nå

Ada Marlene Vrolijk er en av foreldrene som fortviler over at noen kan utsette barnehagen for hærverk. Det er brutt opp og ødelagt ei dør til en bod, kasta ting rundt og skrivi på vindu og vegger.

– Dette er så ufattelig smålig gjort. Fon er ikke stort, så jeg håper de som har unger og ungdom som var ute i går, tar en prat med dem. Og at de ansvarlige gjør opp for seg.

– Dette er det siste barnehagen trenger nå, mener Ada.

Belastes ikke barnehagens budsjett

Anita Schjelderup, virksomhetsleder for barnehagene i Tønsberg kommune, bekrefter til ReAvisa at, – det har vært uønsket aktivitet i Fon barnehage i går.

– Det er imidlertid små ødeleggelser, og Tønsberg kommunale eiendom er allerede i gang med å utbedre, forteller hun til lokalavisa.

På ReAvisa sine spørsmål svarer virksomhetslederen at reparasjonene vil ikke belastes barnehagens budsjett.

