Har holdt stengt i to uker – siste innspurt før stor gjenåpning på Revetal: – Et nytt og moderne konsept

Butikken har vært gjennom sin største ombygning siden den åpna dørene for første gang for 16 år siden. Nå gleder hele Europris Revetal-gjengen seg til å vise fram den nye butikken sin.

Klokka 09.00 mandag 26. mai 2025 er det gjenåpning av Europris Revetal etter at butikken har vært stengt helt siden 12. mai. – Butikken har gjennomgått en modernisering, og nå er den så god som ny!, melder Europris-gjengen på Revetal i ei pressemelding til lokalavisa.

Kundene kan glede seg til marsipankake og kaffe, og ikke minst: Velkomstgaver til de femti første betalende kundene etter gjenåpninga. Det blir også gode gjenåpningstilbud, både på første åpningsdag og utover resten av gjenåpningsuka.

– En enklere hverdag

Europris har eksistert på Revetal i 16 år nå og består av et salgsareal på 995 kvadratmeter og totalt 1.253 kvadratmeter med sosialrom og lager. Butikksjef Anita Maria Strand har jobba i Europris siden 1998 og har opplevd mange spennende endringer og moderniseringer.

Hun starta i Europris i Holmestrand, så var hun på Sem og i Drammen. Hun har lang fartstid som butikksjef og husker tilbake på sin spennende reise.

– Jeg har vært med på mye gøy i min tid i Europris. Spesielt alle endringene og utviklinga som har skjedd de siste tiåra.

Små endringer gjør store utslag

– Det er klart at det har blitt mye mer effektivt. Systemene har blitt mye enklere å forholde seg til. Det var en tid der jeg måtte klistre på pris og da husket jeg prisen på alle varer. Nå kan jeg heller bruke tida på kundene.

Anita Maria ser fram mot å åpne en modernisert butikk. Alt blir mer stilrent og hun kan spare krefter på det unødvendige. – Det er små endringer som er gjort, men det er klart det gir et stort utslag.

– Hverdagen vil bli mye enklere. Vi håper at kundene vil sette pris på endringene, sier butikksjefen. Ombyggingsprosessen har vært intens og butikksjefen har hatt noen lange dager i butikken, – det har vært full rulle.

Nytt og moderne konsept

Alle nye butikker i Europris er lagt opp etter et shops-in-shop-konsept. Også Revetal-butikken er nå modernisert og ombygd etter dette konseptet, der varegruppene er klart inndelt etter kategorier.

Siste tilskudd som nå er rulla ut i Europris-butikkene over hele landet er interiøravdeling. Europris har også fått på plass den nye smågodt-disken, som etter hvert vil rulles ut i alle Europris-butikker.

Revetal-ombygginga er en av til nå sju tilsvarende ombygginger i rundt omkring i landet så langt i år, flere er på gang. Det er også åpna fem nye Europris-butikker i år.

En kontinuerlig prosess

Alexander Münster, regionsjef for Europris Vestfold og Telemark, er opptatt av å gi kundene en god opplevelse og forteller at det krever mye arbeid for å få det til, butikken i Revetal er intet unntak:

– Europris jobber kontinuerlig med å oppgradere og forbedre sine butikker, nå har turen kommet til Revetal. Ombyggingen vil gi både kunder og ansatte en ny, forfriskende butikk, med det nyeste konseptet Europris har å tilby.

– Vår butikk på Revetal er viktig for lokalbefolkninga, og vi er glade for å kunne tilby vårt nyeste og beste konsept til dem, sier regionssjefen. Totalt har Europris 287 butikker over hele landet.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.