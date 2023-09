– Først blir man irritert og sinna, så blir man skuffa

– Det koster i form av irritasjon, ekstra arbe’ og ekstra kostnad. Nå må vi bruke tid og penger på å bli kvitt det.

Forrige helg var det loppemarked i regi av Våle skolekorps, denne helga 23. – 24. september 2023 er det loppemarked i regi av Vå-Ra-koret. Det var første gang i Våle, mens det er en flere tiår lang tradisjon for voksenkoret i bygda vår.

Og de har opplevd mye rart, men ingenting som slår det de opplevde uka før årets loppemarked. – Først blir man irritert og sinna, så blir man bare skuffa.

Bidrar stort til Re som kultursted

Det er Klaus Holt som slår på tråden til lokalavisa, på vegne av en dugnadsgjeng på opp mot førti: Rundt tjue fra koret, pluss ektefeller, familie og gode naboer – alle som vil hjelpe til.

Dette er den viktigste inntektskilden for koret, som har eksistert i over femti år – de feira i år, etter korona, men de fylte femti under korona. Les mye mer om det i denne papiravisa.

Koret arrangerer konserter, drar på turer, og bidrar stort til det lokale kulturlivet i bygda vår.

– Irritert, sinna og lei

– Det kommer folk og kaster søppel, rett og slett. Nå må vi bruke tid og krefter – og penger! – på å bli kvitt det, forteller Klaus på vegne av koret. I nattens mulm og mørke «bidro» noen med «lopper»:

– En gammal sofa, et hjørneskap, fire piggdekk fra attenhundreogfireogfemti på rustne felger, det er jo helt håpløst.

– Rett og slett bare trist, bare tull!, tordner Klaus: – Først blir man jo irritert og sinna, så blir man bare lei seg.

– Skal være salgbart

Klaus viser til at det er blitt veldig tydelig kommunisert opp gjennom alle disse åra med loppemarked med Vå-Ra-koret, at de tar i mot lopper etter avtale.

Dugnadsgjengen er blitt drevne på å se hva som selger og ikke, og vil vie plassen til det som kan omsettes, ikke bare lagres. Det gir penger i kor-kassa.

– Vi er selektive på hva vi tar i mot, det skal være salgbart, og det skal være bra.

– Ekstra arbe’ og ekstra kostnad

– Det kan være at vi er hjemme hos noen som har ett par ting som vi ser kan ha en verdi, men samtidig vil de bli kvitt noe annet i tillegg. Da er vi greie og tar med alt, som takk for bidraget.

Der kommer søppelkonteineren inn, som koret betaler per kilo. Når de må fylle den opp med gamle sofaer og annet søppel folk dumper om natta, koster det.

– Det koster i form av irritasjon, ekstra arbe’ og ekstra kostnad. Nå må vi bruke tid og penger på å bli kvitt det.

Kun levering etter avtale

Klaus forteller at de tidligere har opplevd at noen har brukt loppemarkedet som søppeldynge etter at loppemarkedet var ferdig, men ikke som nå i år: Før loppemarkedet starter.

– Vi har det travelt med å få alt på plass, så dette trenger vi så absolutt ikke, sier Klaus, som har et krystallklart budskap – klin likt det som tidligere er blitt kommunisert:

– Skal dere levere lopper, ta kontakt i forkant og lever etter avtale.

