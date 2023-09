– Kanskje kan ordene jeg skriver minske ensomheten man opplever i vanskelige etapper i livet

Heidi Halvorsen fra Re gir ut sin andre bok: «Innblikk». I kveld, klokka 18.00 ttorsdag 21. september, blir den presentert på Revetal bibliotek.

Heidi Halvorsen (45) fra Sørby i Re jobber som miljøarbeider på Re VGS – ei kreativ og populær dame som i tillegg til å være flink med folk også synger og trakterer flere instrument.

Kreativiteten stopper ikke der: Nå er Heidi også poet og forfatter. Og det ble hun i voksen alder, og det skjedde nesten helt umerkelig.

Allment relevant

Halvorsens første bok kom ut for to år siden. Det var en rein diktsamling, mens årets bok inneholder både lyrikk og ti litt lengre prosatekster. Forfatteren mista synet for femten år siden, og hennes erfaringer som blind preger mange av tekstene.

– Diktene og tekstene som fyller denne boka er på mange måter litt som fotografier. Øyeblikksbilder av opplevelser og hendelser, og følelser og tanker knytta til dem, forteller Heidi:

– Å leve uten å se gjør det vanskelig å ta inn livet på avstand. Jeg må ut i det som skjer, ut i livet, for å få det med meg.

Hun mener at hennes erfaringer med synstapet kan være relevante også for andre enn blinde:

Leserne kjenner seg igjen

– Sjøl om jeg skriver om mitt liv, mine erfaringer, opplever jeg stadig at folk, med helt andre livskamper og veier enn mine, sier de kjenner seg igjen i diktene og tekstene mine.

– Kanskje kan ordene jeg skriver være med å minske ensomheten man kan oppleve i vanskelige etapper i livet.

– Fordi det er en annen som har kjent på noe av det samme.

Skriver stort sett for sin egen del

Hennes første bok solgte langt mer enn diktsamlinger pleier å gjøre, og måtte trykkes i nye opplag. – Jeg har blitt litt forundra av folks kommentarer om «den vanskelige andreboka».

– Jeg visste ikke at det var en greie, at det skulle være vanskelig. Jeg hadde heller ikke planlagt at jeg skulle gi ut flere bøker, og ingenting av det jeg skriver er skrivi med tanke på at det skulle bli bok.

– Jeg skriver stort sett for min egen del, både fordi det er til hjelp for meg sjøl i å bearbeide følelser og tanker, og også fordi jeg av og til har behov for å få sagt noe om forskjellige temaer, og da gjør jeg det best skriftlig.

Åpent for alle

«Innblikk» finnes både som vanlig papirbok, i punktskrift, som e-bok og lydbok. Heidi Halvorsen leser sjøl diktene i lydboka, Helga Samset leser lengre tekster.

Lansering av boka blir på Revetal bibliotek i kveld klokka 18.00 torsdag 21. september 2023. Etter presentasjon med smakebiter fra boka, byr hun på marsipankake.

Arrangør er Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB): – Vi er stolte over å få invitere til lansering.

