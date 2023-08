Thomas Jacobsen Amdal er klar for landslaget – igjen: – Bekrefter at jeg er så god som jeg drømte om å bli

Thomas var hekta allerede fra første fulltreffer; – det er et skikkelig adrenalinkick!, forteller Re-gutten, som nå er blant landets beste i sporten.

Bygda vår har flere idrettsfolk som presterer på toppnivå i flere forskjellige idretter – siste tilskudd på ei allerede imponerende lang Re-liste var en landslagsspiller i paintball forrige sesong.

Nå er Thomas Jacobsen Amdal (26) fra Re klar for landslagsspill i år igjen, i det han tidligere i sommer ble tatt ut på landslaget igjen. Sesongens første kamper går i Paris i slutten av august.

Landslagsdebut i Paris

Thomas har spilt paintball både for moro skyld og som seriøs satsing på høyt nivå i flere år allerede, helt siden han var 12 år gammel. Lokalavisa skreiv første gang om ham i november-avisa i fjor, les hele saken her.

Tidligere spilte Re-gutten på Slagen bandits, nå spiller han for Rønholt dynamite fra Porsgrunn, og han reiser verden rundt og konkurrerer med laget sitt – seinest i England i sommer, der det ble en sterk femteplass.

Dette blir den andre sesongen for det norske landslaget i paintball.

Hekta fra første fulltreffer

Veien inn i denne ganske nye og litt ukjente sporten var ganske tilfeldig: – Ett par kompiser hadde lyst til å prøve paintball, og jeg slang meg med. Såpass trua hadde jeg at jeg fikk meg utstyr og gikk «all in».

Kompisene? Det ble aldri til at de kom så langt, – de begynte aldri, faktisk – det var bare jeg som starta med det.

Og Thomas var hekta allerede fra første fulltreffer; – det er et skikkelig adrenalinkick!

Drømmer om paintball på fulltid

Thomas forteller om et stort og litt krevende konkurranseinstinkt. – Sånn er det, dessverre. Det er positivt når det går bra, men ellers er det ikke så bra. Jeg vil jo helst bli best.

Og det krever sitt, med mye trening, dyrt utstyr, og mye reising. Landslagspill innebærer ikke noe stort økonomisk løft, annet enn at turneringsavgift, reise og opphold dekkes.

Drømmen er å leve av paintball, men det er et ekstremt trangt nåløye å komme gjennom.

Aleine på toppnivå i Re

– Det er veldig få i verden som lever av dette, og de fleste av dem bor i USA. Men å hevde seg på det nivået hadde vært helt rått. Jeg skulle ønske jeg kunne bare fokusert på sporten.

I dag jobber landslagsspilleren som IT-konsulent og trives med det. Paintball tar mesteparten av fritida.

Thomas er helt aleine i Re på toppnivå i denne sporten.

Krevende og allsidig idrett

Konkurranse-versjonen av paintball må ikke forveksles med «utdrikningslag-versjonen». Som sport er den veldig intensiv og krevende, både fysisk og psykisk. Og det er et lagspill som krever kommunikasjon og samspill.

Thomas starta med konkurranse-paintball fra første skudd. Her spilles det med faste konkurranseregler på varierende baneoppsett.

Fem uker før konkurranse får lagene kart over banen, og da er det om å gjøre å legge en slagplan.

Kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon

– Taktisk planlegging er en stor del. Vi rigger opp en lik bane og tester ut taktikk i prøvekamper. Kampene varer i ett kvarter, med full fres hele veien. Du må være rask på beina og utholdende.

– Men det mest krevende er nok lagspillet, å få det til å funke. Det er superviktig med kommunikasjon og samspill. Alle må holde seg til planen og holde seg strukturert.

– Og alt går veldig fort, forteller Thomas om den intensive sporten.

Passe på at «snakken går»

Han innrømmer at han kan bli litt stressa, men samtidig at de trener for å bli vant til det. – Jeg merker litt ekstra trykk i hjertepumpa bare etter en kort ferie fra treninger.

– Men vi kommer fort inni det igjen, og da er det bare moro, sier Re-gutten.

– Da er det bare å passe på at «snakken går» og kose seg.

Actionfylt publikumssport

Sporten egner seg godt som publikumssport, forteller Thomas. – Bestemor følger med når vi spiller, og hun er helt inni det. Det er full action, spenning og godt forståelig regelverk.

Banen er litt mindre enn en vanlig fotballbane. Målet er å få en på laget fram til motstanderlagets side, der det er en knapp å trykke på – det gir seier og poeng.

Da er det om å gjøre å rykke framover på banen, låse inne folk fra motstanderen i forskjellige feller, eller utradere hele motstanderlaget ved å skyte dem.

– Bekrefter at jeg er så god som jeg drømte om å bli

Å representere Norge i sporten han elsker, det er stort. Landslagsuttak skjer hvert år, og debuten i forrige sesong ga mersmak. Han var fast bestemt på å trene for fullt, for å konkurrere mer med det norske flagget på drakta:

– Det har vært en drøm helt siden jeg starta, egentlig. Det var superstort å få den beskjeden. Det bekrefter jo at jeg er så god som jeg drømte om å bli.

Thomas forteller at det likevel alltid er noe nytt å lære, det er alltid noe å bli bedre på. – Det er så mye som skal klaffe – sammen med andre.

Lang reisevei til treninger og kamper

Hvis Re-folk fra hjembygda skal se på paintball-konkurranser, er det nærmeste stedet å reise til Porsgrunn. Thomas reiser dit for trening og hjemmekamper med klubben.

Thomas forteller at paintball-gjengen blir som en ekstra familie. – Vi er tett på hverandre og opplever mye moro, vi reiser rundt og driver med det vi elsker å drive med.

– Så absolutt en lidenskap

– Dette klassifiserer godt innafor det vi kan kalle «lidenskap»?

– Ja, er jo det. Det er litt galskap å bruke så mye tid og penger på det.

– Så en lidenskap, det er det så absolutt.

