Fikk en rørende førjulshilsen på døra: – Jeg sto med tårer i øynene da han gikk – tusen takk Theodor!

– Vi er ganske nye her og kjenner ikke så mange. Men at en liten gutt kommer med et sjøllaga julekort gjør så meg så varm om hjerte og rørt.

Lokalavisa får mange tips om gode gester rundt om i bygda vår i ei travel førjulstid, men denne gang er det Theodor på 7 år som får oss til å ta tastaturet fatt.

7-åringen er glad i å tegne og elsker å glede folk rundt seg. Dermed fant han ut at han skulle gi naboene julekort han hadde laga sjøl.

Tårer i øynene

– I går ringte det på hos oss, og utafor sto en liten gutt med et julekort han hadde tegnet. Dette er til dere, sa han, forteller Mary Svendsen i Skjeggestadåsen.

– Vi er ganske nye her og kjenner ikke så mange. Men at en liten gutt kom med et sjøllaga julekort, gjorde meg så varm om hjerte og rørt at jeg stod med tårer i øynene da han gikk.

– Tusen takk, Theodor, skriver Mary i Skjeggestadåsen velforenings Facebook-gruppe, med et hjerte etter.

ReAvisa ble tipsa om innlegget, og stakk innom Mary for en hyggelig prat.

Trives i Re

Hun og familien, som opprinnelig er fra Nord-Norge, har bodd i Skjeggestadåsen i snaut to år. Før det bodde de på Krakken i Fon, etter å ha flytta sørover.

– Vi er klimaflyktninger, og da vi skulle flytte sørover var det egentlig litt tilfeldig at det ble Re. Det var huset vi falt for. Vi ble vist det av ei kusine av meg som bor her.

– Men etter hvert som vi skulle flytte til noe enklere enn huset i Fon, måtte det fortsatt bli Re. Ingen tvil om det!

– Her trives vi, Re er et trivelig sted og akkurat passe stort.

Flott lokalsamfunn

Naboene rett oppi veien, Theodor Jevne (7) og familien hans, har bodd i Skjeggestadåsen i tre år, og i Re siden 2015. Foreldrene er ikke her ifra – også de havna her ganske tilfeldig:

– Vi stortrives i Re! Flytta hit på grunn av jobb og hadde ikke noe kjennskap til området i det hele tatt, sier mamma fra Bamble og pappa fra Ringsaker.

– Det er et flott lokalsamfunn der alle stiller opp for hverandre, lett å komme i kontakt med folk, også skjer det veldig mye her.

Lokalavisa chatter med familien som er borte på førjulsbesøk, for å høre med Theodor hvordan han fikk ideen.

Fortsatt rørt

– Han synes det er fint å glede andre og ville lage julekort til naboer. Han er veldig glad i å tegne og lage ting, skriver mamma til ReAvisa.

Theodor digger også å bo i Re, for her han kan drive med fotball, svømming, sykling, aking, skating, og spille Nintendo – alt det beste han veit.

Tegningen til Theodor har for lengst kommet opp på veggen hos naboene, sammen med de andre julekortene.

– Så fantastisk flott gjort, vi ble så glade!, forteller en fortsatt rørt Mary etter førjulsbesøket på døra.