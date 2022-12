Anne Merete gjør noe flere familier går og grubler på: – Det er jo en sår sak. Men også en veldig viktig sak.

– Jeg skreiv det med skjelvende fingre, ja. Sjøl om det er noe jeg har tenkt på lenge, så var det vanskelig å formulere.

Anne Merete Erdal (40) er ei travel dame med to barn på 3 og 6 år og en eksmann rett borti gata, og hun driver Re hårstudio.

En travel hverdag går akkurat opp med et godt samarbeid med pappaen til ungene og noen gode naboer.

Har alltid vært et savn

Men en ting savner Anne Merete på vegne av de to små barna sine: Besteforeldre.

– Tenk om de kunne løpe bort til «bestemor», sier hun og lager hermetegn med fingrene, – og spise pannekaker, spille kort eller lage pepperkaker.

Anne Merete sjøl har alltid savna å ha besteforeldre.

Skikkelig attpåklatt

– Jeg er en skikkelig attpåklatt, så jeg hadde godt voksne foreldre og en mormor som jeg så vidt husker. Jeg har noen gode minner av henne før hun døde da jeg var liten.

– Jeg husker en ro. Det er det jeg husker best. Og det er det jeg unner barna mine – den kontakten med eldre som er så viktig og fint.

– Da venner snakka om overnatting og middag hos sine besteforeldre, merka jeg at jeg savna det. Det har alltid vært et savn for meg.

Familie langt unna

– Jeg tror alle har godt av å ha en god bestemor og bestefar. Dessverre er det flere som oss som har en liten familie, eller familie som bor langt unna.

Anne Merete har grubla på dette helt siden før barna hennes ble født. Sjøl om tanken hadde modna seg såpass at ideen var klar til å bli satt ut i livet, sleit hun med å finne orda:

Facebook-gruppa «ReAvisa – oppslagstavla» lyste mot henne på PC-skjermen. Men hun fikk den store skjelven før fingrene fant tastaturet.

En sår sak

– Det er jo en sår sak. Men samtidig veldig viktig. Jeg håper så inderlig at det kommer noe godt ut av dette – for barna sin skyld. Det som jeg har savna så veldig, unner jeg de så veldig.

– Det er rart at det skal være så vanskelig å formulere noe som man har gått og tenkt på så lenge, sier Anne Merete og rister på hodet og ler litt oppgitt.

I innlegget skriver hun blant annet:

Noe alle trenger

«Reserve besteforeldre!! Min familie bor på Vestlandet så har ingen familie i nærheten og er mye alene med mine barn. Ønsket mitt er at de skal kunne få en litt større omgangskrets, eller få et slags bestemor/bestefar-bånd med noen her i nærheten.»

«Et sted hvor de kan komme på overnatting, komme å spise middag eller på besøk etter skole/barnehage, ha en bakedag sammen, være på juleverksted, kanskje dra på en tur sammen osv…»

«Har aldri hatt bestemor eller bestefar sjøl hvor jeg kunne oppleve dette, så er vel og derfor et ekstra stort ønske fra min side at mine barn skal kunne få dette i sin oppvekst, noe jeg tror alle trenger.»

Bare positive tilbakemeldinger

Det var tidligere i høst at hun posta innlegget. – Jeg fant ut, etter å ha sitti og stirra på skjermen altfor lenge, at jeg bare måtte skrive uten å tenke. Så sendte jeg det til noen venner:

– «Kan jeg legge ut dette?», spurte jeg – og fikk bare positive svar. Så da gjorde jeg det – fort og gæli.

Og responsen på innlegget har vært overveldende positiv.

Flere i samme situasjon

– Veldig mye hjerter, mange tilbakemeldinger face-to-face, mye støtte, sier Anne Merete, som bekrefter det inntrykket vi i lokalavisa har: At flere sitter i samme situasjon.

Det gjelder både småbarnsfamilier som ønsker «besteforeldre», og det kan også gjelde eldre som savner å ha noen «barnebarn» i livet.

Men det sitter langt inne å ta steget, sånn som Anne Merete gjorde. Og det sitter kanskje langt inne å svare på en slik henvendelse?

Venter på den ene meldinga

– Jeg fikk mange tilbakemeldinger, men mest fra folk «som gjerne skulle stilt opp». Det er naboer her som hjelper oss i hverdagen. Men vi savner fortsatt det spesielle «besteforeldre-forholdet».

– Dette er jo ikke noe du bare kaster deg ut i – så jeg er egentlig glad for å heller få noen få seriøse henvendelser enn mange løse henvendelser.

– Egentlig er det bare den ene meldinga vi venter på – fra den eller de rette som har tid, lyst og rett kjemi med barna og oss foreldre.

Mer og mer vanlig

– Dette gjelder ikke bare meg, det veit jeg etter alle de tilbakemeldingene jeg har fått. Så jeg gjør dette også litt fordi jeg tror, eller det vil si jeg veit, at vi ikke sitter i dette aleine.

– Det blir bare mer og mer vanlig med små familier, og det er flere familier i Re som lever langt fra sine nærmeste på andre kanter av landet eller verden.

– Jeg håper at andre også tør å ta sjansen, nå som vi gjør det. Og at ensomme eldre også tør å ta kontakt for selskap og kanskje en ekstra gnist i livet.

Deler gjerne av sine erfaringer

Dette kan gi felles nytte, for begge parter – både «besteforeldre» og «barnebarn». Anne Merete kan kontaktes ved å søke henne opp på Facebook, eller du kan svippe innom Re hårstudio som hun driver.

– Både de som tenker at de kan være de rette «besteforeldrene», men også andre i samme situasjon som oss. Om det er noe jeg kan bistå med, så gjør jeg så gladelig det!

– Nå er jo jeg godt i gang med en prosess som mange kanskje står i. Jeg sto i stampe lenge, og det kan jeg godt skjønne hvis også andre gjør. For dette er jo litt skummelt.