Snart har Anne Merete bursdag, og det feirer hun ved å gi seg sjøl en drømmegave.

10. desember fyller Anne Merete Erdal 40 år. Hun er mest kjent her i Re som innehaver av Re hårstudio på Re-torvet, men i oppveksten i Stryn var hun mest kjent fra scenen.

– Jeg sang min første julekonsert som 10-åring, som solist foran et blandakor. Så ble det juleturne sammen med søstrene mine i flere år.

En helt egen sang

– Jeg har drivi masse med musikk, forteller Anne Merete, som har syngi for kronprinsparet, for statsministeren, fått en lokal kulturpris i hjembygda, – masse forskjellig, oppsummerer sangfuglen som kom flyvende til Re.

– Men jeg har aldri gitt ut noe før, så dette er liksom debuten på den fronten, sier hun litt nervøs. For dette bursdag og julaften på en gang:

Sangen er en helt ny julesang, der teksten er skrivi til Anne Merete av to gode musikalske venner Svein Graff og Pål Victor Verndal.

Anne Merete har komponert melodien.

Begrave stridsøksa

Sangen heter «Julefred min venn». – Dette er virkelig en drøm som går i oppfyllelse. Etter å ha opplevd et samlivsbrudd sjøl med små barn, så det er en høytid som kan være sår og vanskelig for mange.

– Så sangen handler rett og slett om at man bør begrave stridsøksa, være gode venner – og tenke på at alle skal få en fin jul!

Den ble spilt inn i Anne Meretes egen stue i Brekkeåstunet, som ble gjort om til et lite studio.

Det skjedde på seinsommeren i år.

Takknemlig

– Utrolig gøy! Og utrolig takknemlig for å få være med på alt dette!, sier Anne Merete, som har gjort noen musikalske oppdrag her i Re, men det har aldri vært snakk om mye:

– Det er litt merkelig, at jeg flytter til kulturbygda Re som bobler over av artister, band og musikk av mange slag – også slutter jeg med musikk sjøl.

– Men det er helt min egen skyld. Jeg har blitt invitert med i mange settinger – men det har alltid bare kokt bort.

Anne Merete flytta til Re for kjærligheten, og det ble fullt opp med familie med to barn og egen frisørsalong.

Bare for moro skyld

– Jeg har prioritert jobb og familie, men musikken har vært et savn hele veien, forteller Anne Merete. Det er snart et halvt liv siden musikken fylte all fritid, og nå åpner hun for å ta musikken tilbake i livet.

– Ja, hvem veit. Dette var mest tenkt som en bursdagsgave til meg sjøl, bare for moro skyld.

– Det er ekstra stas hvis folk vil høre på den og la den bli en del av jula si.

Låta hører du blant annet på Spotify (ekstern lenke).

Les mer om kultur og musikk i Re.