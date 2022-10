Revac får landets største solcellepark på taket – Høyre-toppen lar seg imponere

– Strømprisene i dag er ikke bare er høye, men ekstreme, sier Anders Aas, daglig leder hos Revac på Linnestad. Derfor har de satsa på solceller – faktisk landets største solcellepark av sitt slag. Likevel får de en million kroner mer i strømutgifter i år.

Vestfold er Norges sol-fylke, med mest soldager og timer i løpet av ett år. Derfor er Vestfold stedet der solcelle-industrien egner seg mest, fikk følget vite på Revac-besøk her i Re:

Høyres nestleder Henrik Asheim hadde tatt turen til Re sammen med lokale Høyre-folk, ved blant andre ordførerkandidat Frank Pedersen og kommunestyrerepresentant Lars Sollie, for å høre hva Revac gjør for å demme opp for strømsjokket.

Satser på solceller

Revac satser på solcelleparker, og med et tak av solcellepaneler produserer det mye strøm. Anders Aas forteller at de har andre typer solceller enn de man for eksempel har hjemme eller på hytta.

– Disse solcellen står skrått og tar opp sol sjøl om det snør, og faktisk 17 prosent mer med refleksjonen fra snøen.

– Dette er en bedre løsning enn de vanlige, som ligger flatt og lett vil bli snødd ned, forklarer Anders.

Strømmen fra disse solcellepanelene blir lagra i en batteribank, som tilsvarer tolv Tesla-biler.

Flere grunner til å tenke solceller

Før krigen i Ukraina var det mer fokus på klimaet og hvordan solcellene er en fin klimavennlig løsning. Men nå, med galopperende gass- og strømpriser, er det også fokus på hvordan solceller er bra for økonomien, sier stortingsrepresentant fra Vestfold Lene Westgaard-Halle (H).

Anders Aas mener at strømprisene er ekstreme, – og sjøl om vi i år har fått til dette systemet med solceller, så betaler vi fortsatt en million kroner mer i strømregninger enn i fjor.

For Revac bruker også strøm fra det vanlige strømnettet, de driver en kraftkrevende gjenvinningsindustri – og det merkes med million-ekstrautgift.

Re-bedriften er en av Europas største aktører innen resirkulering av elektroniske apparater og produkter.

Landets største anlegg av dette slaget

– Det er derfor vi har invitert dere politikere, for å vise hvor bra dette med solceller er, men også problemet med de skyhøye strømprisene, sier Anders Aas.

Revac opparbeider en solcellepark med hele 1.700 solceller på taket – det betyr at det blir landets største anlegg for energistyring og lagring av dette slaget.

Dette gir kortreist strøm, per nå er det solceller på nesten halvparten av takene deres på den store bygningsmassen på Linnestad næringsområde.

Henrik Asheim sier han skjønner frustrasjonen, både hos Aas i Revac og blant andre næringsdrivende – og den vanlige nordmann.

Viktig beskjed fra lokalavisa di:

Snart får du ikke lenger ReAvisa i postkassa di, men avisa kan hentes der folk møtes i Re og omegn ved hver utgivelse.

Lista over steder du får tak i ReAvisa finner du her, den er ikke fullstendig enda – vi oppdaterer stadig med flere avishyller.

Nabodealer om å hente ei bunke med aviser til nabolaget? Spør så avtaler vi antall og hentested.

På nettavisa kan du laste ned papiravisa i sin helhet, som alltid før.

ReAvisa vil fortsatt være gratis å lese på papir og nett.

ReAvisa er annonse- og folkefinansiert. Vil du bidra til spleiselaget så er ReAvisa-vippsen 54 02 82.