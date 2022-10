– Vi er overvelda, tenk at så mange ble med på tur!

Parkeringa ble smekkfull og det var mange små og store bein som fant veien inn til badeplassen på Langevann. – Fint å se så mange aktive og glade barn.

– Vi er overvelda av oppmøte på vår første tur, tenk at så mange kom!, sier en jublende glad foreldregjeng som tok initiativet til Barnas turlag i Re.

ReAvisa skreiv om åpningsturen i september-avisa og på nettavisa tidlig i oktober.

Luksusproblem

Aller første tur gikk i går søndag 23. oktober 2022, og det er Kristine Mathilde Stange som oppsummerer åpningsturen:

Den gikk til Langevann der det ble fyrt bål og mange koste seg med medbrakt grillmat. Noen fikk trena kastearmen med ertepose og blikkbokser, og det nyoppstarta turlaget kunne by på to rebusløyper.

– Da det kom langt flere enn påmeldte, var det dessverre ikke nok premier og rebuskort til alle, forteller Mathilde. Et skikkelig luksusproblem.

– Dette tok de fleste med godt humør.

Planlegger allerede neste tur

– Dagen i dag viser oss at vi har behov for svære parkeringsplasser, som gjør at vi må tenke litt nytt rundt den neste turen – men hold av datoen 20. november.

– Da blir det en ny tur fra klokka 14.00 til 16.00. Mer info kommer når vi har logistikken på plass, forteller Kristine på vegne av de fem foreldrene som starta opp turlaget.

– Tusen takk for en flott tur, det var tydelig at dette var et behov i Re. Vi gleder oss til fortsettelsen.

