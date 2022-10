Sjekk hvem som vant årets skoleklasse-konkurranse

Løpefesten på Revetal får skryt for å ha barna og det lokale i sentrum – ett par av årets Re-mila-vinnere løp første gang her som barn sjøl. Nå er også årets skoleklasse-vinner klar.

Det er nettstedet Kondis, som Norsk organisasjon for kondisjonsidrett står bak med mål om å spre treningsglede og interesse for kondisjonsidrett, som er full av godord om Re-mila 2022.

Løpefesten på Revetal starta i 2014, og har hele veien vært et breddearrangement for alle. Kondis-overskrifta er «Re-mila med barna og de lokale i sentrum» (ekstern lenke).

Et feelgood-arrangement

Når Re-mila satser på å være et lokalt «feelgood-arrangement» for hele familien, så klarer de det, konstaterer Kondis i sin fyldige dekning av løpefesten her i Re.

– Vi har ekstra fokus på barna og det å skape en fin trygg ramme for dem der alle kan delta, sier Re-mila-general Erling Schjetne til nettstedet.

Det er gratis å melde seg på og alle barna får gratis t-skjorte og medalje når de kommer i mål.

Alltid blant de raskeste

Som mange andre liknende arrangement har Re-mila har hatt en nedgang i antall løpere etter korona, i år var det rundt halvparten så mange deltakere som i toppåra.

Likevel var det store startfelt for de yngste aldersklassene, og det var mange gjengangere på deltakerlistene – og på toppen av resultatlistene:

En av dem er Jonathan Vedvik fra Tønsberg friidrettsklubb, som var den desidert raskeste med 14.29 på 5 kilometer.

Lokale vinnere

– Han har vært med mange år, siden han var en betydelig mindre gutt, morsomt å følge utviklingen hans, sier Erling Schjetne til Kondis. Re-mila-generalen fikk også se sønnen Axel Mender vinne 10 kilometer.

– Han tok turen hjem fra studier i Trondheim for å løpe, og han har også vært med hvert år siden starten, forteller en stolt pappa.

Julie Wiik vant 5 kilometer og Karine Heum vant 10 kilometer, begge Re-jenter.

Skoleklasse-konkurranse

Skoleklassen med flest deltakere vinner en klassepremie som henger høyt, og i dag tirsdag etter Re-mila er vinnerklassen klar: Det ble i år 2. klasse ved Røråstoppen skole.

– Det har ikke blitt opplyst enda, så det er breaking news, sier Erling Schjetne til ReAvisa.

Årets vinnerklasse får sitt rettmessige napp i vandrepokalen.

Kort om de beste i Re-mila 2022:

Kvinner 5 km (48 deltakere):

1. plass Julie Wiik, Tjøme Løpeklubb

2. plass Kjersti Christina Moody, Romerike Ultraløperklubb

3. plass Tanja Svinsholt, Ramnes Håndball

4. plass Randi Damgaard, IL Ivrig

5. plass Hedvig Christiane Mender, SF Kvinner

6. plass Maria Svinsholt Sørby, Re Fotball

7. plass Elmira Nordheim Bjørntvedt, Ørn, IF / Grenland Ski

8. plass Linn Siri Dahl, SKOPPUM

9. plass Kathrine Beckstrøm, REVETAL

10. plass Elisabeth Klepp Grytnes, Ivrig IL

Menn 5 km (119 deltakere):

1. plass Jonatan Vedvik, Tønsberg Friidrettsklubb

2. plass Andreas Heierstad, Ivrig IL / Rullekameratene

3. plass Pål Suhrke, TØNSBERG

4. plass Sander August Losnegaard Sælid, Sem IF / Alt Installasjon

5. plass Martinius Hage Gunnerød, Ivrig IL

6. plass Simen Lilledal Kristiansen, Ivrig IL

7. plass Fredrik Camillo Wille, Oseberg Skilag

8. plass André Kroglund, Tønsberg tri

9. plass Vebjørn Horn, Ivrig IL

10. plass Oscar Langslet, IL Ivrig

Kvinner 10 km (12 deltakere):

1. plass Karine Heum, Ditt Klubbhus as

2. plass Margit Ims, Skarphedin

3. plass Kamilla Vedeler, TOLVSRØD

4. plass Johanne Rosenvinge Berling, Nøtterøy IF

5. plass Ida Pernille Botten, SKOPPUM

Menn 10 km (77 deltakere):

1. plass Axel Mender, Re Friidrettsklubb

2. plass Fabian Stenhaug, JAR

3. plass Bjørnar Tho, TØNSBERG

4. plass Tom Roger Vege-Tangen, Namdal løpeklubb

5. plass Karl-Sigurd Hauan, Nøtterøy Friidrett

6. plass Kasper Steen Enstad, Team Hive

7. plass Alexander Valdok, Stokke IL

8. plass Mathias Gauer, UNDRUMSDAL

9. plass Daniel Kristiansen, LARVIK

10. plass Ulf Roger Olsen, TORP

Her finner du alle resultatene fra Re-mila 2022 (ekstern lenke).

