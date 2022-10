– Vi har alle forutsetninger for å få dette til, men her virker det som om Re blir litt nedprioritert – igjen

Re og Tønsberg skulle sammen bli landets ledende middelalderkommune – men nå foreslås enda et kutt og flere endringer for Re middelalderdager. – Starten på slutten?

Ingen har fronta saken, før Heming Olaussen (SV) slår på tråden. Han sitter i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse som får saken på bordet tirsdag 18. oktober 2022.

– Det er et svært dokument som ligger som vedlegg til saka, og der dukker det opp forslag som går på å legge om helt på Re middelalderdager.

Foreslås flytta

Re middelalderdager har helt siden oppstarten for snart femten år siden vært arrangert i februar, og det har vært aktiviteter for skolene i de siste ukedagene før middelalderhelga.

Nå foreslås det å kutte ned fra flere dager til bare en dag. Festivalen er også foreslått flytta fra februar til desember, i ei ellers travel førjulstid for de fleste her i Re:

Da er det tett med julemarked, åpne julegårder, messer, julekonserter, julebord og juleshow og mange andre møteplasser og arrangement i bygda vår.

Re nedprioriteres?

– Forslaga kommer helt ut av det blå for meg, sier Heming til ReAvisa, – og det kommer helt uten noen nærmere begrunnelse i sakspapirene, reagerer han på. – Skjønner ikke helt hva argumentene kan være, heller.

– Jeg er redd for at Re middelalderdager reduseres og kanskje forsvinner. Det rimer dårlig i en kommune som har satt seg som mål å bli ledende på middelalder.

– Vi har alle forutsetninger, men her virker det som om Re blir litt nedprioritert – igjen.

Sagabyen Tønsberg

– Det er helt klart at Sagabyen Tønsberg fortsatt skal være en satsing, men hvor blir det av slaget på Re? Jeg kan ikke finne store kreativiteten for å favne hele kommunen, enda det hadde vært lett.

– Det er massevis av historie å spille på i begge de to gamle kommunene, mener Heming. Det står riktignok at Slaget på Re skal være ett av fem satsingsområder, men det fylles med lite innhold:

– Det handler mer om å sette opp noen skilt og merke slagstedet og sånt. Satt opp mot en nedskalering av Re middelalderdager er ikke det store satsingspunktet å snakke om.

Kutter i Re, ikke i Tønsberg

Når ReAvisa får tak i Ida Johre, virksomhetsleder for kultur og idrett i Tønsberg kommune og festivalsjef for Re middelalderdager i alle år, får vi vite at begrunnelsen for å redusere til en middelalderdag er økonomi.

Det er bare middelalderfestivalen i Re som får færre åpningsdager, ikke middelalderfestivalen i Tønsberg.

Kutt i antall dager gjør det mulig å redde Re middelalderdager, tross innsparing, mener Ida.

Skoledagene kan forsvinne

Å flytte fra februar til desember har mest med været å gjøre. – Vi har lekt med tanken lenge, egentlig. Det er spennende å flytte arrangementet til før jul for å få litt bedre vær – vi har opplevd så utrolig endelig vær så ofte.

Hvis våre folkevalgte vedtar forslaget som det foreligger, vil Re middelalderdager bli nedskalert betraktelig. Det blir ikke Re middelalderdager, men en dag, lørdag. Om skoledagene også forsvinner, kan ikke Ida svare på nå.

– Vi må jobbe ut ifra det som vedtas, og vi dukker ned i dette og gjør så godt vi kan – vi prøver å beholde Re middelalderdager, men vi må også kutte der.

– Dette vil til sjuende og sist være en politisk prioritering.

Starten på slutten?

Heming Olaussen (SV) ser på dette som enda et kutt i suksessen som starta med Slaget på Re-prosjektet og har fortsatt med Re middelalderdager. Tusenvis av barn har fått lære om historien til sitt hjemsted og viktig norgeshistorie.

– Dette er viktig å ta vare på, mener Heming. Hvert fall i en kommune som ved sammenslåinga tok mål av seg å være landets ledende middelalderkommune.

– Jeg kommer til å stille noen spørsmål rundt dette, varsler Heming. Utvalget møtes på kommunehuset på Revetal klokka 18.00 tirsdag 18. oktober 2022.

