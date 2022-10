Her er det nå en hjertestarter fra Re Røde Kors: – Men vi håper det ikke blir bruk for den

16. oktober er Hjertestarterdagen, og hvert år markeres dagen også her lokalt i Re med en overrekkelse av en gratis hjertestarter fra Re Røde Kors.

For å få det til reint praktisk, ble overrekkelsen lagt til fredag 14. oktober i år – som en tjuvstart på Hjertestarterdagen 16. oktober.

Re Røde Kors har ved hjelp av lokalavisa også i år spurt ReAvisas lesere om forslag til mottaker av en gratis hjertestarter.

Godt tilgjengelig – hele døgnet

Og de fikk svar – så til de grader. Styret i Re Røde Kors hadde mange fine forslag å velge iblant, og fredag fikk SPAR Brekkeåsen overrakt en hjertestarter fra Re Røde Kors.

Det var leder i Re Røde Kors, Birger Aune, som overrakte hjertestarteren til assisterende butikksjef Leif Larsen ved Spar Brekkeåsen.

Han takker for gaven og forteller at den skal henges på veggen utafor butikken, slik at den vil være tilgjengelig hele døgnet.

– Håper det ikke blir bruk for den, men der vil den være tilgjengelig hvis det skulle bli bruk for den.

