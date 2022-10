Glagjengen blir gjerne enda flere

Går du og grubler på om korps er noe for deg? Ta deg en tur på Fjellborg tirsdag til uka, så får du sikkert svaret fra en glad gjeng med musikere.

Det er Bjørn Randar som tipser lokalavisa om konserten på Fjellborg klokka 19.00 tirsdag 25. oktober 2022:

– Det blir mest som en vanlig øving, bare med et mer konsert-preg enn vanlig, forteller han til ReAvisa.

Konsert, kake og kaffe

Dermed blir det en uformell konsert med Gla’gjengen Janitsjar, som er deres vanlige øvelseslokale. Alle er velkommen til konsert, kake og kaffe – men spesielt invitert er alle som kan være interessert i å bli en del av denne glade gjengen:

– I tillegg litt konsert vil det bli gitt litt informasjon om korpset og om vår musikk, forteller Bjørn. Han antar at konserten tar en drøy time, før kaker, kaffe og info.

– Og alt sammen er gratis, selvfølgelig.

Fyller 33 år denne høsten

Glagjengen er et janitsjarkorp i Re, ett av fire korps i bygda vår. Det ble starta opp høsten 1989 som et voksenkorps for alle som har lyst til og spille et instrument.

Glagjengen er en del av Våle ungdomslag (VUL).

