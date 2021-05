Tilfeldighetene ville ha det til at traktortoget var i Nordre Fon da klokka nærma seg 12.00 og nasjonalsangen skulle synges over hele landet. Der troppa også Glagjengen opp.

– Her er vi!, sier en strålende fornøyd Roger Enghaug, Glagjengen-leder, der de har troppa opp i ekstra grisgrendte strøk – sjøl til Re å være.

For i Nordre Fon kom stoppa traktortoget for å synge nasjonalsangen, og hit kom også Glagjengen for å akkompagnere nasjonalsangen.

– Vi heter jo Glagjengen!

Det er snakk om noen fåtall spredde hus i området, men alle som en hadde møtt opp langs veien og fikk korps og allsang fra godt over hundre traktorer.

– Nå er det ikke Revetal som er plomma i egget lenger, men feiringa skjer overalt i den flotte bygda vår?

– Vi er der det skjer, selvfølgelig!, sier Glagjengen-lederen.

– Og ved godt mot, ser vi – tross været?

– Vi heter jo Glagjengen, da, så vi kan ikke annet enn å være happy – vi sprer glede og folk er glade og fornøyde overalt vi kommer, så dette her er veldig bra, det!

