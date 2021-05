Bilkortesje og traktortog: – Det tar den tida det tar

Det er bare å glede seg – og kanskje smøre seg med litt tålmodighet?

ReAvisa har skrivi om ruta rundt i Re, både for traktortoget og for Re motorklubb-kortesjen. Utenom avgang og estimert ankomst, veit ikke verken arrangører eller lokalavisa særlig mer om tidsskjema.

I fjor sprakk det så det sang for Re motorklubb-følget. I år blir det ei kortere rute, så det er ikke godt å vite helt nøyaktig klokkeslett for passering her og der.

– Det går jo ikke akkurat fort

– Nei, det er det ikke, svarer Jan Åge Sperre i Re motorklubb. – Det er vanskelig å si noen klokkeslett underveis, det tar den tida det tar… det går jo ikke akkurat fort.

Det går heller ikke fort med traktortoget, som også var ørlite bak skjema i fjor. Ting tar nesten alltid litt lenger tid enn man tror.

Derfor er avgang- og hvert fall ankomsttid bare et anslag.

Verken mulig – eller ønskelig – med et detaljert tidsskjema

I tillegg skal det ikke samles mye folk i korona-tid, så et detaljert tidsskjema er verken ønskelig eller mulig.

Men folk får gjerne nyte synet av både bilkortesje og traktortog med god avstand og alle de andre smittevernråd som gjelder – og kanskje smøre seg med litt tålmodighet.

Lokalavisa får veldig mange spørsmål om tidsskjema for både det ene og det andre. Men vi har ikke noe godt svar på det, som du skjønner, av gode grunner.

Stopper for å synge nasjonalsangen

Det som er sikkert, er at begge følgene legger inn et stopp akkurat der de er klokka 12.00.

Da skal nasjonalsangen synges sammen med resten av Norge.

Bare å glede seg til nok en annerledes – men fin – 17. mai-feiring i Re.

Følg med her på ReAvisa.no for bilder, film og nyheter fra den store dagen!

Les mer om 17. mai i Re i ReAvisa-arkivet.