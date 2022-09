Kickoff for Ramnes håndball: – Alle er velkommen!

Etter korona-tida skal håndballene suse igjen denne sesongen. Derfor inviterer Ramnes IF til håndball-kickoff med kake, kaffe, konsert og presentasjon av lagene og tilbudene i klubben.

Kick-off skjer fra klokka 18.30 førstkommende torsdag 22. september i Revetalhallen. Alle interesserte er velkommen, både nye og gamle håndball-interesserte.

Sporten har lange og stolte tradisjoner i bygda vår:

Fullskala håndballklubb i over femti år

– Ramnes håndball er en flott breddeklubb i ditt nærmiljø, med lange tradisjoner: Helt siden 1970-tallet har vi vært en fullskala håndballklubb, med hele rekka av jentelag og en god del guttelag.

Det forteller leder i Ramnes IFs håndballgruppe, Bernhard Marti, til ReAvisa.

RIF satser stort for å få fart på håndballen igjen, etter ei lei korona-tid.

En klubb med stolte tradisjoner

På sitt aller beste spilte Ramnes-jentene i 1. divisjon, det var imponerende av ei lita bygd i Vestfold. Men sist sesong var det ikke bare korona vi sleit med i den lokale håndballen.

Ramnes-jentene fikk seg en skikkelig på trynet med bare tap gjennom hele sesongen og nedrykk til 4. divisjon.

Det har resultert i samling i bånn, der to damelag er blitt slått sammen til ett – og en ny giv.

Flere lag er lagt ned

Vi skal huske på at vår lokale håndballklubb har vært moderklubben for landslagsspillere og Champions League-vinnere. – Dette er vi veldig stolte av!, understreker Bernhard i prat med ReAvisa.

Men nå lyser det noen røde lamper, langt der borte i enden av Ramneshallen: – I løpet av de siste månedene har vi dessverre opplevd en negativ trend i noen årskull.

– Dominoeffekten har ført til at vi har sett lag etter lag bli lagt ned.

Noen lag er robuste, andre sliter med for få spillere

Til årets sesong er det store og robuste treningsgrupper opp til og med J13, født i 2009. Ramnes IF vil også stille med damelag i 4 divisjon. Mellom J13 og damelaget er det få spillere igjen.

– Vi velger å rykke inn en annonse i ReAvisa, der vi forklarer situasjonen. Ikke for å svartmale eller være på defensiven. Det vi opplever er vi ikke aleine om.

– Men vi kan først gjøre noe med et «problem» etter at vi erkjenner at det er et problem.

Mye moro å by på

Ramnes håndball kan skilte med samhold og god klubbtilhørighet. Her har det alltid vært fokus på det sosiale, så vel som det sportslige. Generasjoner etter generasjoner har hatt det moro i deres regi, akkurat som i alle andre idrettslag her i bygda vår.

– Men skal aktivitetstilbudene bestå, til barn, unge og voksne, trenger vi at de blir brukt, så enkelt er det, understreker Bernhard.

– Våre tilbud og aktiviteter spenner bredt, med gode treningsforhold, spennende kamper, og reiser på turneringer og cuper.

Alltid plass til flere

– Vi lover dere, det er aller flest gode dager, sjøl om det å tape kan være surt. Derfor, skriver Bernhard i annonseteksten i ReAvisa: «Fra oss i Ramnes håndball, vi trenger å «bygge klubben» opp på nytt».

«Har du lyst til å være med? Delta i en idrett som er fartsfylt, utfordrende og være del av et større VI? Bli med og tren, spill, delta i Ramnes håndball. Vi har plass til flere, både spillere, trenere, støtteapparat og tilskuere».

Ramnes IFs håndballgruppe inviterer til sesongstart, et kickoff, i Revetalhallen 22. september klokka 18.30. Her blir det kaffe og kaker fra klokka 18.00, og programmet starter klokka 18.30.

Det blir salg av sesongkort til halv pris. Sjølvaste Otto Junior avslutter det hele med en minikonsert i Revetalhallen.

Alle er hjertelig velkommen

«Det ville vært veldig morsomt om nærmiljøet, familie og kjente ville gi sin støtte til våre spillere. Dere er alle invitert! Velkommen!»

Skriver Bernhard Marti, leder, og Katinka H. Kjølstad, sportslig leder, på vegne av styret i Ramnes IFs håndballgruppe.

– Ta gjerne kontakt med oss; bernhardmarti@hotmail.com og/eller katinka.kjolstad@ramnesif.no.