Sensasjonen i lokalavisa var ikke så sensasjonell, likevel: – Vi som sprang rundt i skauene her som guttunger har visst om dette i alle år

Når ReAvisa først slo til med «sensasjon» på forsida, så viser det seg å være helt feil. Derfor reiste Re-daktøren på besøk til de som faktisk har greie på detta – for å få litt kjeft.

Les om sommerens funn i ReAvisa på papir – last ned gratis.

I den siste ReAvisa skreiv vi om et «sensasjonelt» historisk funn, der rester av en konteiner fra flydropp under krigen dukka opp på svaberget ved badeplassen på Merkedammen i sommer.

Vi veit ikke hvem som fant kontainer-restene og la det der for å bli finni. Vi veit ikke akkurat hvor den ble finni i Merkedammen eller området rundt. Vi veit ikke når den ble finni – men det må ha skjedd i sommer en gang.

Slo på stortromma – tok helt feil

Såpass stor stas var dette at ReAvisa slo på stortromma og Ramnes historielag-leder Kåre Holtung lot seg sitere på et lite brukt ord i denne lokalavisa: «Sensasjon». Til og med på forsida slo vi opp «sensasjon» i digre bokstaver.

Bakgrunnen var en lapp i utstillinga på Bygdetunet Brår, der det står at det aldri før har blitt finni konteinere etter flydropp i Re.

Ikke rart historielagsleder og Re-daktør tenkte: Dette er første gang! Men det skulle raskt vise seg å ikke stemme.

At det ikke stemmer, er det ikke så mange som veit om, rett og slett.

Strammer opp Re-daktøren

Vidar Vallumrød fra Vivestad var den som gjorde lokalavisa oppmerksom på feilen. Vi avtalte å møtes på Ti-kaffen på Sagatun ved første anledning, så Re-daktøren kunne strammes opp.

Det skjedde onsdag denne uka, og det ble svært så trivelig. Det er den mest hyggelige og lærerike korreksen lokalavisa har fått, kan Re-daktøren rapportere fra Vivestad.

Men det er ingen «sensasjon», for det er rett og slett feil «at det aldri før har lyktes å finne konteinere» fra flydropp over Re, som det står i historielag-utstillinga.

– Vi tenkte at Re-daktøren har tatt litt for mye Møllers tran, sier Vidar Vallumrød og humrer godt sammen med resten av gjengen.

Ligger lite synlig godt utafor allfarvei

Samtlige oppmøtte på Ti-kaffen kan fortelle at alle som vokste opp i Vivestad etter krigen og som sprang rundt i skauene her har visst om flere slike konteinere «i alle år».

Det ligger en konteiner ved et minnesmerke for flydroppene ved Høymyr, og det ligger rester av en annen under et tre der konteinerne opprinnelig skal ha blitt gjemt etter at de var tømt.

Vidar tok seg en tur forrige helg for å se om disse fortsatt lå der, og det gjorde de. Ingen har tenkt annet enn at disse gamle krigsminnene bare kan ligge der.

– Det er ikke så rart at det ikke er så mange som veit om dette, for alt sammen ligger godt utafor allfarvei, forteller Vidar.

Ingen har gjort noe med det

Merkedammen er et populært turområde, men det går ingen opptråkka turstier der disse konteinerne ligger. – Vi som har vokst opp i Vivestad, vi veit om disse stedene, sjøl om det neppe er noen naturlige turmål.

– Vi kan a’ bare glømme det – det er a’ bare noen gamle gubber her oppe som veit om detta, sier en i kaffeslabberaset og alle ler godt.

– Men rett skal være rett?, mener Re-daktøren som gjerne tar i mot litt kjeft for feilinformasjon:

– Joa, men ingen har noen gang jo gjort noe med dette – dette har jo bare liggi der.

– Var ikke så opptatt av noe gamle greier fra krigen

– Vi interesserte oss ikke for historie som guttunger, forteller en annen. De har aldri tenkt «sensasjon» om dette, før de leste ReAvisa sist. – For oss er dette bare noe vi alle alltid har visst om.

Disse gutta er like kjent i skauen «sin» som alle andre som har vokst opp utpå landet er i skauen «sin». Ingen kjenner naturen og nærområdet bedre enn de som har vokst opp der.

– Vi var mer opptatt av å fiske og leke, og ikke historie, så vi tenkte ikke videre over noe gamle greier fra krigen.

Så starter de å planlegge en ny tur på gamle stier og utafor opptråkka stier for å finne igjen plassene.

Aldri så gæli at det ikke er godt for noe

Det samme gjelder nå, som alltid: Aldri så gæli at det ikke er godt for noe: «Sensasjon»-oppslaget har ført til at de gamle konteinerne er blitt en snakkis om krigsminner i bygda. Og feil i den etablerte historiefortellinga kan bli retta opp i.

Det mest interessante er kanskje likevel at ingen av de konteinerne de veit om har blitt borte. Det kan Vidar bekrefte etter en tur i terrenget.

Så den konteineren som ble finni i sommer er en «ny», ingen på 10-kaffen kan skjønne hvor den kommer fra.

Dermed er det veldig interessant å få tips om denne – fortsatt.

Viktig – og korrekt – historieformidling

Lokalavisa har fått flere interessante tips som følge av «sensasjon»-saken. Blant annet om den konteineren som visstnok landa feil og aldri ble finni under krigen – denne var komplett med alt innhold av forsyninger, våpen og ammunisjon.

Kåre Holtung og historielaget har også fått noen interessante telefoner – og skal rette opp i opplysningene i sin utstilling på Bygdetunet Brår.

Han forteller at historielaget nøster videre i historien til konteineren som ble finni i sommer, det er bare å ta kontakt for alle som veit noe.

Alt for å kunne formidle den viktige – og riktige – historien om kampen mot nazi-okkupasjonsmakta, til nye generasjoner i Re.