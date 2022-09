Siste innspurt: – Akkurat nå er det et ordentlig kaos

Det er litt av en logistikk, sortering og stabling som skal til før kundene kommer til et strigla loppemarked der det er gode muligheter til å gjøre gode bruktkjøp førstkommende helg på Elverhøy. Og dugnadsgjengen er godt i gang med å få orden i kaoset.

– Nå er det ordentlig KAOS på kulturhuset vårt!, melder Kulturhuset Elverhøy på sin Facebook-side – stolte av å kunne huse nok et loppemarked.

Det er Vå-Ra-koret som arrangerer, og inntektene går til drifta av voksenkoret i bygda vår – de forbereder seg for nok et storinnrykk, her vil det bli folksomt hele helga lang.

Ut på skattejakt?

For til helga er det loppemarked på Elverhøy i Ramnes igjen, det skjer lørdag 24. september fra klokka 10.00 til 16.00 og søndag fra klokka 10.00 til 15.00.

– Her får du tak i nesten hva som helst! Det er også kafé med salg av kaffe, vafler, hjemmebakte kaker, pølser og mer.

– Vi håper du kommer og tar en titt, kanskje finner du en ekte skatt?

Søndag blir det den tradisjonelle auksjonen klokka 12.00.

