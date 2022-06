Statens vegvesen er klar i sin anbefaling: – Usikkerheten løses med gatenavn og gatenavnskilt

Statens vegvesen er helt enig med den lokale kjøreskolelæreren – og helt uenig med forsikringsselskapene. Fortsatt står det uavgjort mellom høyreregel eller ikke høyreregel her.

Få saker får vi flere henvendelser om enn gjengangeren om krysset Regata og veien inn til Rema 1000.

Lokalavisa har skrivi om det som teller for og i mot høyreregel her, og det står fortsatt uavgjort.

Hva praktiserer du i krysset Regata og veien inn til Rema 1000? Overholder høyreregel

Ingen høyreregel

Litt av begge deler Vis resultater

Loading ... Loading ...

Stor snakkis

Først skreiv vi om kjøreskolelæreren som mener at krysset er utforma som et kryss – og dermed bør høyreregelen gjelde.

Så skreiv vi om flere forsikringsoppgjør, der vi bare har fått høre om oppgjør som tilsier ingen høyreregel. Altså det helt motsatte.

I den opprinnelige saken var det like uavgjort som det fortsatt står – der like mye taler for høyreregel som i mot. Og saken er fortsatt en stor snakkis i bygda vår.

Stirrekonkurranse

Og stirrekonkurransen bare fortsetter her, der trafikantene fortsatt er usikre på hva som gjelder – og sånn vil det nok være helt til en ansvarlig myndighet rydder opp. Det er ifølge Statens Vegvesen Tønsberg kommune.

Ett par måneder og flere purringer etter første henvendelse om saken, fikk nemlig ReAvisa endelig en skriftlig avklaring fra Statens vegvesen:

«Ut fra de bildene jeg har sett, så er dette utforma som et kryss. Det er derfor høyreregelegen, vikeplikt fra høyre, som er gjeldende».

Enkel løsning

Det skriver Anette Hauge på vegne av Statens vegvesen, Myndighet og regelverk, Veg- og trafikkjuridisk avdeling, i en epost til ReAvisa:

«Usikkerheten rundt dette krysset kan enkelt løses ved at kommunen navngir gata og setter opp et gatenavnskilt».

«Da blir det helt tydelig et kryss, med klare vikepliktsregler».

Klar anbefaling

Regata er kommunal vei, mens veien inn til Rema 1000 er privat og har heller ikke noe navn på kartet. Henvendelsen fra ReAvisa til kommunen står fortsatt ubesvart, med tanke på en endelig avklaring.

Men vi veit at det diskuteres i kulissene. – Jeg står for det samme som sa sist, at jeg anbefaler høyreregel, sier lokal kjøreskolelærer Christine Pauli Hem.

Hun innser nå, som den gang, at det fortsatt er mangler ved krysset som gjør folk usikre. – Her er det begynt på en bra greie, men det er ikke fullført.