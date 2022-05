– Endelig SMART-festival igjen!

– Hvordan kan vi sammen utvikle fellesskap der ALLE opplever inkludering, livsglede, engasjement og håp?

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir – last ned gratis.

SMART-festivalen er en årlig happening som er blitt avlyst og utsatt som så mye annet i korona-tid. Nå er det endelig tid for en ny festival – den tredje i rekken.

Festivalen er tilbake i morgen onsdag 1. juni 2022, og stedet er Våle samfunnshus. Og det står mye på programmet, forteller Linn Tveiten, fagleder i SMART-senteret for sosial innovasjon, til ReAvisa.

SMART-tankegang i sentrum

«SMART-festivalen – et læringslaboratorium», er overskrifta for en ny festival med Res SMART-tankegang i sentrum for faglige diskusjoner innafor barnehage, skole, ledelse og annet tverrfaglig samarbeid. Arrangementet er gratis.

Konferansierer er to 8-åringer og deres kontaktlærer ved Sandeåsen skole. De gleder seg stort til å åpne festivalen, for det skal skje ved å skyte masse konfetti utover deltakerne sammen med ordføreren og kommunedirektøren.

Dette er en møteplass for alle som jobber med barn og unge, der det store spørsmålet som alltid er: Hvordan kan vi sammen utvikle fellesskap der ALLE opplever inkludering, livsglede, engasjement og håp?

Det blir verksteder med forskjellige temaer, gruppearbeid og innslag fra kulturskolen, med mer. Gisle Børge Styve kommer også for å spiller piano.

Viden kjent

Smart oppvekst jobber for god folkehelse og livsmestring, gjennom en helhetlig tilnærming som Re kommune ble viden kjent for – hit har statsråder, statsministere og kongelige kommet for å høre om pionerarbeidet i SMART oppvekst.

SMART-festivalen arrangeres av SMART-senteret for sosial innovasjon og Tønsberg kommune på Våle samfunnshus fra klokka 11.30 til 15.30 onsdag 1. juni 2022.

Les mer om SMART oppvekst i ReAvisa-arkivet.

Les mer om barnehager og skoler i Re.